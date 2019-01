Moda | Organización, parte del buen estilo

La sensación de cargar con mucho sobre los hombros no es la mejor manera de empezar el año.

En general, las personas queremos arrancar sintiéndonos libres de pendientes, con buenas ideas, proyectos claros, objetivos definidos y una nueva manera de llevar nuestro estilo de vida, todo con la intención de tener una guía que nos oriente por el camino que nos hace felices y lograr éxitos durante el nuevo año.

La limpieza y organización empezarán en la habitación, con esos objetos personales que solo usted puede decidir si descartar o seguir manteniendo.

La ropa es lo que más espacio ocupa en una casa, de manera que hay que reorganizar. Y para que todo lo que descarte no sume al caos mundial que genera la basura y pueda tener un segunda oportunidad con otras personas, puede separarlo en prendas que están dañadas y pueden arreglarse y luego regalar o donar, y las que están en perfecto estado, y apilarlas en diferentes bolsas de ropa para regalar, donar o vender.

En algunos países es muy común encontrarse con tiendas a las que puede llevar su ropa en buen estado y venderla a bajo precio, pudiendo así recibir algún ingreso extra para su economía.

Acostúmbrese a hacer esta limpieza varias veces al año, para no acumular y que no le dé pereza el ejercicio y use artículos que sirvan para ordenar, como cajas, separadores, buenos ganchos de ropa. Para lograr el orden el ojo necesita ver armonía, así que trate de usar ganchos de ropa del mismo color, cajas transparentes para identificar fácilmente las prendas en su interior o cajas con colores determinados para cada tipo de prendas que se guarde en ellas: deportivas, medias, ropa interior, etc.

A la hora de poner orden piense siempre en versatilidad, en cómo simplificar su tiempo de elegir atuendos, con ropa funcional, dividida por el nivel de formalidad o tipo de ámbito en el que la usa y colores.