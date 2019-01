Inician entrenamientos de la Preselección y Wilton López se reporta

El ex big leaguer Wilton López fue uno de los ocho jugadores que se hicieron presentes al primer día de entrenamientos de la Preselección Nacional de Beisbol de Nicaragua y, como de costumbre, el leonés se mostró entusiasmado con la nueva oportunidad de representar al país en un torneo internacional.

“Aquí estoy para ayudar en todo lo que sea posible. Vengo a ganarme un puesto”, dijo Wilton, quien en teoría debe ser el brazo número uno del staff, aunque él mismo no se sienta siquiera fijo en el equipo.

Eso habla de la humildad de este tirador que brilló con los Astros de Houston en las Grandes Ligas y el reportarse el primer día también dice mucho de lo comprometido que se siente con la Selección.

La duda alrededor de Wilton es que no lanzó en los últimos meses. Decidió no jugar en la Liga Profesional porque estaba dándole los últimos toques a la inauguración de un negocio en el que invirtió mucho dinero en León, el Luna Aqua Park, el parque acuático más grande del país.

“Comencé a entrenar hace unos cuantos días, pero considero que voy a estar bien para el torneo en Brasil. Voy a entrenar duro para lograr una buena condición física y estoy dispuesto a ayudar al equipo en lo que me necesite. Si me quieren de abridor o relevista, estaré disponible, siempre y cuando me gane el puesto”, reafirmó el derecho de impresionante historial en nuestro beisbol.

Junto a Wilton, se reportaron los lanzadores Fidencio Flores, Berman Espinoza, Gustavo Martínez y Leonardo Crawford, quien tiene el permiso de los Dodgers para jugar con la Selección.

Además se asistieron los bateadores Darrell Campbell, Jilton Calderón y Javier Robles.

“Gracias a Dios estoy recuperado del golpe que sufrí en la mandíbula y estoy aquí para entrenar fuerte y tratar de hacer el grado en el equipo”, apuntó Robles.

Siguen el miércoles

Las prácticas continuarán este miércoles a las 10 de la mañana en el viejo Estadio Nacional.

Al primer día solamente se hicieron presentes ocho jugadores de 28 convocados a la Preselección. La mitad de los convocados están activos en la Serie Final.

Se espera que se integren a lo inmediato Wilfredo Pinner, Ernesto Glasgow, Adolfo Flores, Melvin Novoa e Isaac Benard.