Enmanuel Meza con dramático jonrón coloca a León a un paso del título

El imperio de los Tigres se derrumba. Los Leones reclaman el trono y con un dramático cuadrangular de tres carreras de Enmanuel Meza en el noveno inning, están a punto de lograrlo, al poner la Serie Final tres juegos a uno, propinando además un devastador golpe anímico.

Los Leones de León vencieron 5-4 a los Tigres de Chinandega la noche de este martes y el miércoles en su “jaula” podrían proclamarse los nuevos campeones de la Liga de Beisbol Profesional de Nicaragua (LBPN), destrozando las aspiraciones de los chinandeganos de coronarse por tercer año consecutivo.

Meza salió a batear de emergente en el inicio de la novena entrada, con Luis Alen y Debrie Benneth en las bases, y los Leones abajo en el marcador 4-2.

Meza sacudió al relevista Wilber Bucardo con un profundo batazo por el jardín central, en donde Ismael Munguía dio un salto al llegar al pie de la cerca y por un momento parecía haber atrapado la pelota, pero no fue así y ahora León está a la orilla de llevarse su primer título desde 2010.

Bucardo, un tiro seguro en los cierres de juego de los Tigres, no pudo defender una ventaja de tres anotaciones. Dio boleto a Wuillians Vásquez y aunque ponchó a Keury de la Cruz, luego golpeó a Luis Alen y Renato Morales salió del banco y con un sencillo produjo una.

Entonces Meza fue llamado a batear por Mark Joseph y dio un batazo por el cual será recordado mucho tiempo.

“Fue una recta. Gracias a Dios hice una buena conexión. El mánager Sandor Guido me había dicho que me preparara, que en cualquier momento me llamaría a batear”, dijo Meza, quien era de los Tigres y pasó a los Leones en una cambio antes de iniciar esta temporada.

“Jamás pensé que esa bola se iba a ir. Creí que Munguía la iba a agarrar, pero gracias a Dios se fue”, agregó.

Téller y Montiel tenían arriba a Tigres

En el olvido quedó una tremenda labor del abridor de los Tigres Carlos Téller, quien tiró siete entradas de cinco hits, una carrera, dos bases y cinco ponches. Un jonrón de Luis Alen en el segundo episodio, fue todo el daño en el su contra.

Edgard Montiel tenía arriba a los Tigres con un cuadrangular de dos carreras en el quinto episodio frente a Ronald Medrano, rompiendo el empate a una.

Una carrera más en el séptimo, por elevado de sacrificio de Maikel Cáceres con las bases llenas, amplió la ventaja a 4-1 y todo hacía indicar que la gran final se nivelaría a dos triunfos por bando.

Sin embargo, León mostró su garra en el cierre, frente al líder en juegos salvados y quedaron acariciando la corona.

El relevista dominicano Onasis Sirrett, quien permitió una carrera en 3.1 entradas, fue el ganador, con salvamento de Jorge Bucardo. El perdedor fue Wilber Bucardo.

El quinto y posible último encuentro de la serie será este miércoles (6:00 p.m.) en León. El dominicano Luis Mateo está listo para rematar. Los Tigres valoran con quien abrirán.