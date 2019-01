Zona de Strikes: Polémica rodea siempre a la Preselección de beisbol

Incluso en esta época, en la cual la crisis sociopolítica del país ha situado al deporte entre los rubros menos importantes, la convocatoria de peloteros para formar la Selección Nacional de Beisbol, ha estado rodeada de controversias.

Nunca estamos satisfechos con la lista de quienes fueron llamados. Siempre hace falta alguien o se llamó a quienes no lo merecían. Cada quien tiene su criterio sobre cómo debería estructurarse el equipo. Y eso es bueno.

La Selección forma parte del patrimonio sentimental de todos los nicaragüenses, así que es natural que haya polémicas. Y más todavía, en medio de la situación actual, en la cual las opiniones polarizantes están a flor de piel.

¿Por qué Julio Sánchez de mánager? Esa es sin duda la pregunta más frecuente, y además, su condición de policía, le pone más fuego al asunto. La respuesta de la Feniba, es que se trata de un ciclo olímpico y no hay razones para removerlo.

Es decir, Sánchez dirigió al equipo en los Juegos Centroamericanos en Nicaragua en 2017 y clasificó a los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Barranquilla. Colombia. Y de ahí al eliminatorio (hacia los Panamericanos de Lima, Perú) que será en Sao Paulo, Brasil.

¿Que por qué no se llamó a Dwight Britton y a Renato Morales? “Porque se está renovando al equipo y hay jardineros que están mejores que ellos en estos momentos”, dijo Sánchez en las prácticas de este martes.

¿Qué pasó con Iván Hernández?, se ha preguntado. “Su dificultad, es que se trata de un pelotero unidimensional (solo batea) y eso lo deja en desventaja ante jugadores más versátiles”, explicó un coach de la Selección.

¿Por qué no está en la lista Vicente Padilla? “Porque ha dicho que tiene el compromiso de ir a México a la Serie Latinoamericana si León gana el campeonato en la Liga Profesional. Si pierde, sí irá con la Selección”, dijo Julio.

Y así como esas, hay más inquietudes como ¿por qué no se llamó a Edgard Montiel?, ¿por qué no se nombra a Lenín Picota como mánager? ¿Qué pasó con Jorge Luis Avellán? ¿Por qué no llamaron a Leonardo Ortiz?

Desde siempre, el llamado de la Preselección causa muchas polémicas, incluso en estos días, en los que hay inquietudes más apremiantes dentro de un país que intenta ser un mejor lugar para todos.

Sigue a Edgard Rodríguez en Twitter: @EdRod16