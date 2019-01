Edison Lanza: Nicaragua es “de los más graves episodios que tenemos en el continente”

El presidente de Estados Unidos puede atacar a la prensa y llamarla “enemiga del pueblo”, puede resultar difícil también la situación de los periodistas mexicanos que son asesinados por el narcotráfico, pero, si el caso de Nicaragua llama la atención a nivel regional es porque, a diferencia de esos sitios, en el país centroamericano el Estado ha asumido la función de suprimir la libertad de expresión.

Así piensa el relator especial para la libertad de expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA), el uruguayo Edison Lanza, de 48 años, quien expresa preocupación también por Cuba y Venezuela. Periodista y abogado, Lanza tiene una opinión sobre lo que ocurre con la libertad de prensa en América, la que transmite en esta entrevista vía telefónica desde Washington.

¿Cuál es su diagnóstico sobre la situación de la libertad de expresión en las Américas?

La situación de la libertad de expresión en las Américas es muy heterogénea y varía de acuerdo a la situación de cada país. En general, creo, hay problemas de violencia contra periodistas, en algunos países mucho más grave que en otros; con ataques, amenazas, incluso notablemente asesinatos de periodistas, eso está ocurriendo en México, hay amenazas en Colombia, por supuesto en Nicaragua y en Venezuela, pero en algunos tiene que ver más con la situación estructural del crimen organizado que debe ser atendida con prevención, protección y lucha contra la impunidad de estos crímenes y, en otros casos, tiene que ver con la decisión del gobierno de suprimir a las voces críticas.

Eso está pasando lamentablemente de forma sistemática en los casos de Venezuela, Cuba y Nicaragua en la región. Son los tres únicos países donde el gobierno ha asumido la decisión de suprimir la libertad de expresión, de prensa, poniendo a funcionar el aparato represivo del Estado para ello.

Luego (de manera general) hay problemas, en todos los países hay discusiones, obviamente en cuestiones que tienen que ver con la normativa, la jurisprudencia, con las decisiones judiciales o con acciones de privados toleradas por los Estados o acciones puntuales de los Estados. Pero esta forma sistemática y general de poner a todo el Estado para suprimir –por diversos medios– la libertad de expresión ocurre en estos tres países.

¿Cuál es su máxima preocupación con Nicaragua?

La preocupación es (por) la situación general de la represión, pero la situación particular de persecución que padecen directamente muchos periodistas. Ahí está el caso de Miguel Mora y Lucía Pineda (propietario y jefa de prensa del cerrado canal televisivo 100 % Noticias) que están presos por una acusación que no tiene ni pie ni cabeza.

El señalamiento oficial es incitación al odio…

…¡Al terrorismo!, pero uno no advierte ahí que hay una situación de terroristas actuando. En Nicaragua, de acuerdo a lo que ha dicho el Meseni, el grupo de Expertos Independientes de la CIDH y las propias Naciones Unidas, lo que hay es una situación de descontento y protesta de la población con un gobierno que ha tomado durante años decisiones sin participación política, ha asfixiado a la oposición y a la ciudadanía que quiere manifestarse. Entonces, ¿cómo se puede incitar al odio y al terrorismo cuando no hay grupos terroristas operando de acuerdo a todos los organismos de derechos humanos más importantes del mundo?

Son acciones gravísimas hoy, de los más graves episodios que tenemos en el continente. Hay más de 50 periodistas que se han exiliado y han huido de Nicaragua, ya sea el caso porque el gobierno, como en el caso de Confidencial, ha mandado a la Policía a reprimirlo, a tomarlo, a ocupar su redacción y seguramente a perseguir a su director y varios periodistas, como otros que han recibido amenazas de grupos parapoliciales y que no son protegidos por el gobierno, o se ha quemado la Radio Darío, por ejemplo, y nunca hubo una investigación seria y detención de quiénes han sido los autores intelectuales y materiales o en manifestaciones la Policía o grupos afines al gobierno agreden a los periodistas.

Tampoco se puede hacer periodismo con garantías y el Estado no observa sus obligaciones de proteger e investigar las agresiones y amenazas contra periodistas. En tercer lugar, mecanismos indirectos como la retención del papel que adquiere LA PRENSA o la supresión de canales de televisión o el control directo de los medios de comunicación por parte de la familia presidencial. Son mecanismos para ahogar la libertad de expresión.

¿En qué situación queda la democracia con todas estas acciones?

Nicaragua ha tomado notoriamente una deriva autoritaria. El gobierno no ha aprovechado las instancias internacionales, ni la supervisión internacional, ni los ofrecimientos que hubo para un diálogo eficaz, con garantías para todas las partes y la posibilidad de avanzar a la democratización del país, y, por el contrario, obviamente hoy no hay independencia judicial. De un modo, se ha socavado el estado de derecho hasta suprimir las bases de la democracia, la libertad de expresión y la independencia judicial, del poder legislativo, y con un gobierno además que ha cometido crímenes de lesa humanidad, por lo tanto corresponderá a los órganos políticos de la OEA (Organización de Estados Americanos) la calificación, pero creo que las bases de la democracia han sido detonadas.

Alguien del orteguismo podría decir que el crimen organizado mata periodistas en México o denunciar otras situaciones preocupantes en la región, ¿por qué usted considera que Nicaragua es el episodio más grave en las Américas?

Uno podría decir que la situación de Cuba, porque se arrastra desde hace años donde también se asfixia permanentemente a la prensa. Venezuela que lo ha venido haciendo, pero el hecho en este momento preciso: el grado y la virulencia de la represión es, digamos de las más graves, Nicaragua. Como decía recién: una cosa es reconocer problemas en muchos países.

Yo lo he dicho del propio presidente (Donald) Trump. Si el Presidente hostiga a la prensa y la declara enemigo del pueblo, y la desacredita, es un problema. Pero las instituciones judiciales protegen a los periodistas, las instituciones legislativas también. El equilibrio de poderes y la libertad que se genera ahí permite seguir haciendo periodismo. Lo mismo en México. Es un gravísimo problema la violencia contra periodistas. Yo he estado en visita oficial que aceptó el país, para inspeccionar esa situación, y hay problemas obviamente, pero hay un mecanismo de protección funcionando. Lamentablemente no siempre es efectivo, pero hay más de 200 periodistas protegidos por el mismo Estado. Han fallado las instituciones de justicia y es un problema general que tiene México y que ha reconocido su actual gobierno. La gente se manifiesta y hay protestas y no son reprimidas en general.

Hay diversidad de medios de comunicación y la Corte ha ordenado al gobierno que no otorgue publicidad oficial en forma arbitraria y hay rotación en los partidos del poder. Acaba de acceder la que era antes oposición al gobierno, en base a elecciones libres y justas, entonces es incomparable la situación de un Estado, como te he mencionado el caso de México o Estados Unidos, donde el conjunto de mecanismos de la democracia para corregir los problemas de abusos de poder contra quienes ejercen el periodismo funcionan, y tenemos la esperanza de que estén funcionando, con un país donde asesinan los periodistas y, digamos, y se levantan cargos a dos chicos y ni siquiera los familiares de las víctimas creen que eso sea cierto y no hay una investigación seria. O el propio gobierno cierra medios de comunicación o le saca el papel al medio de comunicación que es crítico o independiente o el propio gobierno encarcela periodistas o el propio gobierno obliga a los periodistas a que se exilien.

Usted vino meses atrás a Nicaragua, ¿esperaba que esta situación llegara a estos niveles?

La verdad es que no. Creía en la buena fe de la invitación en aquel momento del gobierno, pero hemos visto que no ha sido de buena fe el actuar. Cuando uno actúa de buena fe, acepta las recomendaciones de organismos internacionales que invitan a revisar la situación de derechos humanos en el país y lo ha dicho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: el gobierno de Nicaragua lejos de seguir la recomendaciones que hizo (la comisión) en la primera visita, luego el Meseni, el grupo de expertos y el Alto Comisionado de Naciones Unidas, las ha violentado una por una.

En el GIEI señalaron también el protagonismo que tuvo el régimen en la construcción de un enemigo a través de los discursos oficiales, en especial la vicepresidenta, ¿cómo se puede creer a alguien que firma documentos por un lado con organismos y por otro lado hace esto?¿No se sienten ustedes engañados?

No hacemos las cosas personalmente y personalmente no es que me sienta más o menos engañado. Los Estados (se) han adherido al derecho internacional y a los tratados internacionales para cumplir de buena fe y creo que se ha comprobado que el gobierno de Nicaragua no los cumple ni por asomo de buena fe. Estoy muy de acuerdo con esa definición que usted mencionaba, que hace el grupo de expertos y que la Comisión también ha hecho, de crear un enemigo interno, digamos, forzando la realidad; estableciendo cosas que no son ciertas como que existen grupos armados terroristas o que los manifestantes son terroristas. Los periodistas incitadores al terrorismo y a actos de golpes de Estado, etcétera.

De hecho, en ningún momento, estuvo eso sobre la (mesa)… más allá del reclamo de la gente al gobierno de llamar a elecciones democráticas; además que pasa en todos lados: que hay sectores de la población que entienden que el gobierno debe dejar el poder porque es malo, porque no entiende a la gente, esas son manifestaciones de la democracia. Si no se toleran ese tipo de manifestaciones, entonces tenemos no una democracia, sino un gobierno que le dice a la gente lo que tiene que pensar y decir.

Ese tipo de construcción del enemigo interno, lo hemos visto lamentablemente en muchos otros momentos en América Latina de partes de gobiernos que el propio gobierno de Nicaragua decía combatir: el somocismo; las dictaduras del cono Sur hablaban de subversivos, de seguridad nacional, de soberanía, la dictadura Argentina, Brasil, Uruguay, Chile en los años setenta y ochenta tenían ese mismo lenguaje de que todo el que se oponía, de que todo el que criticaba o el que ellos entendían que había que sacar de circulación era un terrorista o un subversivo.

Eso demuestra que las dictaduras son iguales sean de izquierda o derecha…

El atributo de los derechos individuales es inherente a la personalidad humana. Y cuando se desnaturaliza a los seres humanos y se les acusa de terroristas, ilegales, o subversivos y todo ese tipo de retórica y luego se actúa en consecuencia, desde el Estado, obviamente ese mínimo básico que la humanidad ha construido para la libertad de la gente, la dignidad y la democracia.

Cualquier gobierno, cualquiera sea su signo ideológico, o de quienes llegan al poder, luego en el ejercicio del poder, digamos, construyen pluralismo, garantizan a todos que se expresen, garantizan la dignidad de todas las personas, actúa de acuerdo a los derechos humanos, o por el contrario, en nombre de una ideología y demás, suprime, asesina, mata, encarcela y por lo tanto viola esos principios elementales y lamentablemente en América Latina hemos tenido gobiernos que han terminado del mismo modo autoritario y suprimiendo la democracia y el Estado de derecho. Desde ese punto de vista, el sistema interamericano no distingue.

La portada histórica de LA PRENSA

El relator para la libertad de expresión de la OEA se sorprendió el pasado 18 de enero cuando vio la primera página del diario de los nicaragüenses en blanco, acompañada únicamente con una pregunta: ¿”Se ha imaginado vivir sin información”.

La Dirección de este rotativo, con 93 años de historia, explicó que se trató de una forma de protesta contra el régimen de Daniel Ortega que mantiene secuestrado la materia prima (tinta, papel, planchas, entre otros insumos) para elaborar el diario desde hace más de veinte semanas.

“Estamos todos pendientes, los que trabajamos por la promoción de la libertad de expresión por muchas razones. Primero, porque (LA PRENSA) es un diario emblemático, que ha estado a favor de la democracia y en contra de cualquier tiranía. En segundo lugar, por lo que significa para Nicaragua, es el diario más antiguo y con una importancia fundamental. En tercer lugar, porque todos conocemos la trayectoria de sus directores y periodistas y, por supuesto, no creemos ese cuento de que sean golpistas o estén promoviendo un golpe de Estado”, sostuvo Lanza.

Según el jurista, se trata de un mecanismo de “censura indirecto” del gobierno para asfixiar o impedir que este diario siga circulando, lo cual está prohibido por la convención americana de derechos humanos.