Presidente de Colombia, Iván Duque: “A la dictadura de Venezuela le quedan muy pocas horas”

El presidente de Colombia, Iván Duque, afirmó que la dictadura instaurada por Nicolás Maduro en Venezuela “le quedan muy pocas horas”. Así lo dijo Duque en una entrevista brindada este viernes a la agencia de noticias Reuters.

“Hoy es digno de aplaudir lo que está viendo el mundo y es que a la dictadura de Venezuela le quedan muy pocas horas, porque hay un nuevo régimen institucional que se está creando gracias al trabajo que ha jugado Colombia y otros países”, dijo Duque.

Por su parte, el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, afirmó este mismo viernes, tras una reunión con líderes de la comunidad venezolana en el sur de Florida, que la “lucha” que sacude Venezuela es “entre la democracia y la dictadura” y este es el momento de que el país “recupere la libertad”.

As I told the crowd in Miami, this is no time for dialogue. This is time for action, & the time has come to end the Maduro dictatorship! The National Assembly & Pres. @jguaido have our full support because we recognize the truth – Maduro’s dictatorship is destroying Venezuela. pic.twitter.com/aivt7TCzMH

— Vice President Mike Pence (@VP) February 1, 2019