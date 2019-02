El vuelo de la gaviota: versos al amor y desamor en tiempos de guerra y de paz

En este mes del amor y la amistad, la maestra y teóloga María Isabel Maltez Álvarez da a conocer su primer libro de poesía sobre el amor y desamor, la vida, la paz y el cuido del medio ambiente, titulado El vuelo de la gaviota, de ediciones Clam.

Este libro fue recientemente presentado por el Circulo Literario del Adulto Mayor (Clam) en la Biblioteca Pública Alemana Nicaragüense.

En una estrofa del poema Qué crees nos habla sobre su deseo de libertad desde la poesía:

¡No¡

Ya no más,

La gota colmó el vaso,

no así los calmados vientos,

hacia otros puertos me alinearon;

la libertad me abrazó,

la gaviota alzó su vuelo.

Nacida hace sesenta años cuenta que el escribir a esta edad fue su “despertar en la literatura”, y además descubrir el arte que en ella “escondido se encontraba”.

El amor y desamor, las injusticias en la vida, la deforestación del medio ambiente, la guerra de los años ochenta y los recientes enfrentamientos de nicaragüenses en contra del régimen orteguista lo hace ver en poemas como Que crees, Oda a la paz, Epigramas o Magnolias.

El primer poema que da título al libro, El vuelo de la gaviota, revela lo escribió hace diez años en Bluefields, en un momento crucial para su vida.

Un día en compañía de una amiga Lesbia González, se adentró mar adentro en un viaje de turismo y fue la primera vez que miró volar a las blancas gaviotas sobre la mar abierta.

Se inspiro y descubrió en sus vuelos maravillosos la inmensidad de la libertad de la naturaleza y que alguna manera la contagió.

“Para mí vino a significar el vuelo de la libertad”, dice diez años después la poeta, quien además se declara maestra, y teóloga con estudios en la Universidad Evangélica Nicaragüense.

Cuenta que antes de escribir, vivió una etapa difícil en su relación matrimonial que la hizo colapsar y se divorció, por eso algunos de sus poemas aluden a estas experiencias de amor y desamor. “Es un clarooscuro”, resume fue esta parte de su vida.

Esos últimos días dice, eran uno mareos producido por el estrés que la mataba.

Otros de sus poemas, además de tocar la naturaleza viva, están relacionados a recuerdos de su niñez.

Por lo que dice “se redescubre”, ya que estaba encerrada con sus cuatros hijos, y sale afuera a conocer otro lado de la vida.

Y en ese “redescubrir escribe muchos textos, entre ellos este titulado como:

Epigramas

I

Y cubriré mi cuerpo de aceite,

divino aceite tornasol,

para que tus manos deslicen

al quererme atrapar.

II

Y me dejastes a la deriva

y el valor tuviste.

III

Si en su ausencia

mi presencia no suspira,

entonces la soledad

te abrazará.

El tema de la teología también lo trata en su poema Indiferencia:

Ésta es arrogante,

egoísta

ella destroza y

desbasta,

es sutil y mata (…)

Adviertes desde el titulo de la obra que seremos gaviotas volando por su cielo lleno de utopías, d remembranzas de un amor verdadero, cielo de tu silencio”, dice por su lado el joven poeta Joaquín Alvarado, uno de sus lectores y amigo del Circulo Literario del Adulto Mayor, al que Isabel, pertenece.

Una página de su libro la comparte con su nieta Gloria Jirón, la niña le dedica el poema Abuelita.

Piensa publicar su segundo libro de memorias que ha titulado De la mano con mi padre. El tiene noventa años, y reunirá en sus páginas historias, anécdotas de sus antepasados.

El libro El vuelo de la gaviota, cierra sus páginas con este otro poema:

Magnolias

Esta brisa de junio,

que refresca y ambiente

saludable dejando va.

Las magnolias chispean

radiantes al compás del viento,

son motivadas a inclinarse

en reverencia y acción de gracias

al gran Creador.