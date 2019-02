Francisca Ramírez recibe el premio Homo Homini que galardona a los defensores de derechos humanos

La líder campesina Francisca RamÍrez ha sido reconocida por su lucha por los derechos humanos en Nicaragua con el premio Homo Homini, que concede la organización People In Need. Ramírez recibirá el premio este 6 de marzo en Praga, República Checa. El premio Homo Homini reconoce la labor de defensores de los derechos humanos, la democracia y la resolución no violenta de los conflictos políticos.

Ramírez dijo a LA PRENSA que el premio no es “de Francisca, es de Nicaragua” y que “en medio de tanto sufrimiento, dolor, de tantos desplazados, de los exiliados, presos políticos, se reconoce la lucha de los nicaragüenses”.

Le puede interesar: Francisca Ramírez: “Ortega quiere exterminar a los campesinos”

Según la organización, Doña Chica es premiada por su lucha por los derechos de los campesinos desde 2013, año que Ortega firmó un contrato con la compañía china HKND Group para la construcción del canal interoceánico en Nicaragua. Desde entonces, ha batallado en contra de la apropiación de tierras y los atropellos del régimen en Nicaragua. “Siento la responsabilidad de continuar con lo que hemos comenzado, es un honor para nosotros, nuestras familias y nuestro país”, dijo doña Chica cuando le notificaron del reconocimiento.

La líder campesina dijo que no descansará que se logre alcanzar justicia, democracia y reparación en Nicaragua. “Mi sueño es una Nicaragua que se construya sobre la igualdad, con una garantía de libertad, justicia, democracia y el estado de derecho, que podamos tener una sociedad capaz de no ser engañados, como nos han venido engañando”, dijo Ramírez.

“Francisca Ramírez da un ejemplo inspirador, porque demostró que si las personas comunes y corrientes sin poder o dinero pueden unirse, se vuelven poderosas en sus esfuerzos por proteger sus propios hogares, el medio ambiente y los derechos humanos”, dijo Sylva Horáková, directora del Centro de Necesidad para los Derechos Humanos y la Democracia.

“Ella organizó y se puso de pie en el frente de más de 180 marchas de protesta no violentas a las que asistieron estudiantes, agricultores, empresarios, actividades y periodistas, y les dio la fuerza para defender lo que creen”, agregó.

Lea además: Los rostros de la lucha cívica en Nicaragua que están en el exilio

Doña Chica, quien se encuentra exiliada en Costa Rica desde el pasado agosto por la represión orteguista, recibirá el premio en la ceremonia de inauguración del Festival Internacional de Cine Documental sobre los Derechos Humanos de One World. El premio será presentado por Sikyong Lobsang Sangay, presidente de la Administración Central Tibetana y sucesor político de Su Santidad el Dalai Lama.