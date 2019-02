CPDH sigue denunciando irregularidades en juicios de personas que tienen que ver con la protesta social

La Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) denunció irregularidades en los juicios de los procesados Bismark Navarro y Ronald Fajardo, acusados de terrorismo, secuestro extorsivo y entorpecimiento de los servicios públicos, donde la principal víctima es el trabajador de la Alcaldía de Managua, Bismarck Martínez, quien es reportado por el régimen de Daniel Ortega como desaparecido.

El abogado defensor de Fajardo, Arnulfo López, manifestó en conferencia de prensa que en diciembre de 2018 el juez orteguista Edgard Altamirano, titular del Juzgado Noveno Distrito Penal de Juicio de Managua, trató de declarar abandono para ambos procesados como estrategia para que la Fiscalía ganara tiempo para presentar videos que son editados con la intención de incriminarlos a ambos.

Luego “citaron para el día 28 de enero el juicio, ese día comparecimos y nos sorprenden con la supuesta prueba nueva de que ellos ya conocían. Sucede que nosotros nos oponemos al momento de la audiencia, el juez le dio cabida y como es derecho de la defensa le solicitamos que nos entreguen las pruebas que está presentando la Fiscalía”, pero igual no le entregaron los videos.

Al ocurrir esto, López fue a la Dirección de Auxilio Judicial, donde no lo dejaron pasar del portón y este jueves estuvo en la delegación policial de Carazo en busca de las pruebas, sin embargo le aclararon que no podían compartirlas si no había una autorización de la jefatura nacional.

El doctor Julio Montenegro, abogado de la CPDH, explicó que en la mayoría de los juicios que tienen que ver con la protesta social, se han observado irregularidades con la intención de condenar a los procesados. Ocurrió con Pedro Mena, Medardo Mairena y Cristhian Fajardo, por solo citar algunos.

Con fin político

Bismark Martínez, trabajador de la Dirección de Ornato en la Alcaldía de Managua, supuestamente está desaparecido. Esto ha sido aprovechado con fines políticos, cuando el régimen ha dicho que los autoconvocados solo causaron destrucción y muertes.

La Alcaldía de Managua incluso ha bautizado un programa de viviendas sociales con su nombre.