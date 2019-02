La nicaragüense Lauren Lawson recrea la foto viral de Rachel McAdams reivindicando la lactancia materna

Lauren Lawson, primera finalista de Miss Nicaragua 2011 y Miss Mundo Nicaragua 2012, se convirtió en madre de la pequeña Juliette Marie el pasado enero, y la noche del lunes compartió en sus redes sociales una fotografía parecida a la de la actriz Rachel McAdams que busca reivindicar la lactancia materna.

Sentada, peinada y maquillada, con una chaqueta floreada sobre sus hombros, un collar plateado, un sostén negro y con dos extractores de leche sobre sus pechos, así aparece Lawson en su foto, y en las etiquetas menciona a la actriz Rachel McAdams, famosa por su interpretación de Regina George en la cinta “Chicas Pesadas”.

La niña de Lawson nació el 8 de enero a la 1:29 p.m., peso 5.73 libras y midió 46 centímetros. En el parto estuvo presente Max Lacayo, esposo de Lauren, quien grabó el nacimiento de su pequeña.

“Poder de lactancia”. Ese es el texto que se puede leer en la foto publicada por la reina de belleza. Rachel realizó esta fotografía durante una sesión para la revista Girls. Girls. Girls. Magazine.

En un inicio la imagen fue compartida primeramente por la editora de la revista, Claire Rothstein, quien escribió:

“Hay un millón de razones por las que quería publicar esta foto. Obviamente #rachelmcadams está increíble y era literalmente un sueño trabajar con ella pero esta sesión tuvo lugar seis meses después de que diera a luz a su hijo así que entre foto y foto ella tenía que extraerse leche porque estaba amamantando. No tuvimos claro de quién fue la idea de hacer la foto pero todavía estoy segura de que fue de ella, lo que me hace amarla aún más. La lactancia materna es lo más normal del mundo y no puedo imaginar por qué o de qué manera está mal visto. Ni siquiera creo que sea necesario explicarlo pero quería ponerlo por si cambia la percepción de alguien acerca de algo tan normal, tan natural y tan increíble”