La batalla perdida de Rosario Murillo en las redes sociales

Es un discurso largo de entre 25 y 30 minutos. Los temas son pocos: febrero mes del amor; la inmortalidad de Sandino; Rubén Darío y “aquí ilumina un sol que no declina”. Paz. Diálogo. Salmos y Dios.

Todos los discursos transcurren como en una letanía de un mismo tono de voz, monótono y cansino, repetitivo y con algunos escasos momentos de inflexiones como de recitales.

Es la voz y la hora de Rosario Murillo, la vocera del régimen desde 2007. Cada día, entre las 12:45 del medio día y hasta antes de las 1:30 de la tarde, su voz irrumpe en radios y canales de televisión, pero en redes sociales su presencia es casi nula. Habla, pero pocos la escuchan.

LA PRENSA realizó un ejercicio de revisión de datos de la transmisión del mensaje de Murillo a través de las plataformas de sus principales medios de comunicación y el resultado es desolador para ella: menos de 100 personas se conectan en las transmisiones en vivo para oír sus mensajes.

El ejercicio de LA PRENSA consistió en monitorear desde el 1 de febrero hasta el 19 de este mes, la transmisión de los mensajes de Murillo a través de las cuentas de canal 4 en Youtube y de las cuentas de canal 13 en Facebook y Twitter.

En Youtube, en todo el mes de febrero, los videos de la transmisión de Murillo alcanzaron 2,080 vistas, con un promedio de 160 personas por programa.

En Facebook, en la cuenta del oficialista canal 13, el mensaje de la vocera gubernamental alcanzó las 22,182 reproducciones, con un promedio de 1,848 personas que consume su mensaje en un lapso de 24 horas. Las transmisiones en vivo no superan las 100 personas en promedio.

En Twitter le va peor. De 12 mensajes transmitidos, solo se obtuvieron 29 “Likes”, 17 comentarios y 18 “retweet”.

En contraste, en ese mismo lapso, los videos en la cuenta de Facebook de La Prensa sumaron más de 1,353, 000 reproducciones.

Un solo video del 13 de febrero en la cuenta de La Prensa, superó las 117 mil reproducciones y fue compartido 3,982 veces.

Para el periodista y catedrático de comunicación social, Alfonso Malespín, la poca audiencia de Murillo en las redes sociales se centra en la credibilidad del discurso y de los medios que retransmiten el mensaje.

“Esto nos habla de la credibilidad del discurso de cada cual. Y del agotamiento del monólogo presidencial. Hoy día los discursos deben apelar a jóvenes (menos de 30 años) y ser ‘plásticos’. Es decir, que la gente tenga la posibilidad de remoldearlo, criticarlo, cuestionarlo. Pero el discurso presidencial es cerrado y sus claves discursivas están alejadas de la mayoría de la población. En resumen, la presidencia está perdiendo la batalla por las mentes y corazones a pesar de tener tantos recursos y dinero”, señala Malespín.

Para el especialista en redes sociales y comunicaciones, Manuel Díaz, director del medio Bacanalnica, la audiencia de Rosario Murillo es limitada a dos sectores: una reducida base social y personas con criterio independiente que buscan el mensaje original para procesarlo, como periodistas, analistas y oficinas de monitoreo.

“Es un tema de audiencia. La audiencia de la doña es el militante del barrio, el que va a la plaza por los 200 pesos, el que vota por el Frente porque le ayuda. Es más, las vistas que tiene debe ser gente azul y blanco que quiere estar informado, yo soy uno que consumo de vez en cuando sus mensajes”, dice Díaz.

LA PRENSA consultó a una oficina de comunicación y publicidad que ofrece los servicios de monitoreos de información, y que por seguridad evita revelar su identidad, la cual vincula el poco impacto de Murillo con su imagen en el imaginario social.

“La audiencia de Murillo no es cautiva y, además, es consumidora pasiva de la información bajada por la dirigencia del partido. Su sistema de comunicación empieza y termina con los liderazgos de las instituciones o de las secretarías políticas. No sienten necesidad de escuchar los mensajes en vivo porque los pueden leer posterior tanto en El 19 Digital como en los memorandum internos. Eso principalmente porque prefieren no consumir sus datos o porque no toda la militancia tiene acceso a internet fijo en sus hogares”, observa la empresa consultada.

“La ‘compañera’ no es simpática para el grueso de la militancia. Ellos necesitan recibir los mensajes pero no quieren escucharla o verla durante 15 minutos para eso. Prefieren la información digerida con los mensajes claves que deben repetir. La militancia no es crítica sino obediente. No quieren analizar sino repetir consignas bajo la premisa que la disciplina partidaria, ante un tema de audiencia, es más importante que el criterio personal”, analizan.

Panorama de las Redes Sociales en Nicaragua

Según el séptimo estudio de redes sociales en Centroamérica y el Caribe de la consultora Ilifebelt, el 45.6% de los usuarios de redes sociales en la región son personas menores de 30 años.

Ante la pregunta ¿Cuál es la razón más importante por la que sigues a una marca en redes sociales? Los jóvenes responden en base a dos criterios: El contenido de valor y la presentación del mensaje.

Se informan “a través de contenido de valor, es decir, no compartiendo únicamente detalles y características de sus productos o servicios sino contenido que resulte interesante, útil, divertido, educativo, motivacional o entretenido para el consumidor”.

Además, prestan atención al “cómo”: además de compartir contenido de valor las marcas que han tenido éxito en redes sociales se enfocan en utilizar formatos que sean atractivos y de fácil consumo, tal es el caso de las infografías, videos, cinemagraphs, galerías, gifs animados, Live Streaming, entre otros.

El impacto de las redes sociales en Nicaragua alcanzó su máximo pico de utilidad en la crisis sangrienta que inició en abril y que ha dejado a la fecha más de 325 asesinatos, 700 presos políticos y más de dos mil heridos.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) se apoyó en un análisis profesional de las redes sociales para emitir un amplio y exhaustivo informe sobre las atrocidades y delitos de lesa humanidad cometidos por el régimen contra la población civil.

EL GIEI detectó que en tres de las más importantes redes sociales el tráfico digital sobre la crisis sociopolítica tuvo un alcance superior a los 1,500 millones de usuarios del 18 de abril al 30 de mayo.

En total fueron 277,010 cuentas que emitieron aproximadamente tres millones de mensajes sobre la situación de Nicaragua, los que fueron compartidos 7.3 millones de veces.

El GIEI reveló que los nicaragüenses usaron Twitter, Facebook y YouTube para pedir auxilio, denunciar los abusos policiales, divulgar convocatorias de marchas, identificar a víctimas, informar sobre inseguridad o presencia de grupos parapoliciales y comunicar todo su descontento social.

Twitter tuvo 275,866 usuarios con 2.9 millones de menciones a Nicaragua, 4.8 millones de retuits y un alcance a 1,507 millones de cuentas.

Desde Facebook se compartieron más de 2.5 millones de veces en 42 días los contenidos de 2,000 usuarios, con un alcance de 40 millones de cuentas.

En YouTube hubo 1,261 usuarios que subieron a sus canales vídeos sobre la crisis, esto permitió que el tema de las protestas en el país alcanzara a otros 33 millones.