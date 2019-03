Juan Guaidó pidió a los empleados públicos no seguir apoyando al régimen de Maduro

La oposición venezolana marcha este sábado para exigir, una vez más, el fin de la dictadura de Nicolás Maduro, a pesar del apagón que mantiene sin energía a Venezuela desde hace casi dos días. El presidente interino Juan Guaidó convocó a la población a marchar en todo el país.

Este sábado Un nuevo corte eléctrico afecta a Caracas y varios estados de Venezuela en los que ya se había restituido el servicio eléctrico, luego de la falla del pasado jueves en la principal hidroeléctrica del país, que dejó sin luz a casi todo el territorio.

1:10 p.m. El presidente encargado llamó a comenzar concentraciones en los estados y dijo que después anunciará una fecha para que esos grupos se dirijan hacia Caracas. “Tenemos que ir a la toma y la conquista del poder de manera pacífica y organizada”, les dijo a sus simpatizantes. Antes, pidió también a los empleados públicos no seguir apoyando al régimen de Maduro.

1:00 p.m. “Yo confío en ustedes”, les dijo Guaidó a los manifestantes después de que algunos sectores pidieran “intervención” a coro. El presidente encargado llamó a la calma y les dijo que están usando los canales diplomáticos. Después, les agregó que la solución a la crisis “depende de nosotros, depende de los venezolanos, no de más nadie, si dejamos la responsabilidad en alguien más, nos desmovilizamos”.

12:50 p.m. El líder opositor Juan Guaidó, proclamado presidente encargado de Venezuela, habló a los manifestantes. “Hemos luchado durante años. Ahora, no podemos ser víctimas del desespero, no podemos ser víctimas de la frustración”, les dijo.

11:50 a.m. Diosdado Cabello, el segundo hombre del chavismo dice que quienes “orquestaron” el apagón que sufre Venezuela en las últimas horas no tuvieron en cuenta que eso afectaría tanto a chavistas como a opositores y a indiferentes. “Nosotros queremos la paz, pero si a nosotros nos arrinconan y nos obligan, nos van a encontrar aquí en la calle”. “Tienen que ir a elecciones y ganarlas, no por golpe de Estado”, les dijo a los opositores.

11:30 a.m. Miss Universo 2009, la venezolana Stefanía Fernández, escribió que sus pensamientos y plegarias están con todos sus hermanos venezolanos que han fallecido en los hospitales por falta de luz, lo que muchos venezolanos llaman “el apagón de la muerte”.

11:15 a.m. Todavía muchas partes de Venezuela siguen sin energía, incluso los hospitales, al punto que Marielsi Aray, una joven de 25 años ingresada en cuidados intensivos del Hospital Universitario de Caracas, murió en la madrugada del viernes luego de que los equipos que la mantenían respirando se detuvieron. “Los médicos trataron de reanimarla de forma manual, pero se descompensó y murió a las dos de la madrugada”, contó a la AFP su tío José Lugo, mientras esperaba que le entregaran el cuerpo en la puerta del centro médico.

11:00 a.m. La marcha cambia de ruta porque la calle por donde iban a pasar está llena de barricada de militares.

10:45 a.m. El diputado Winston Flores confirma que la Policía Nacional Bolivariana detuvo a tres personas que tenían la orden a armar una tarima en el punto de concentración de la avenida Victoria para la manifestación. Informó que Freddy Quintero, Ángel Bastidas y Juan García fueron trasladados a El Helicoide. Estos hombres estaban encargados de iniciar los trabajos de montaje en la zona.

10:35 a.m. Ante la manifestación Nicolás Maduro escribió en Twitter: “A 4 años del nefasto decreto intervencionista del imperio norteamericano, seguimos en batalla y victoria ante la permanente y brutal agresión contra nuestro pueblo. Hoy, más que nunca, somos antiimperialistas. ¡Jamás nos rendiremos!”

10:30 a.m. La Policía Nacional Bolivariana (PNB) no deja avanzar la manifestación y pretenden unirse con las manifestaciones que llegan del este, el oeste y el norte del país.

10:20 a.m. Pobladores dejan las esquinas y se concentran en medio de las calles. Todos se sientan el suelo como señal de protesta. “Si se puede”, grita la gente, agregando que están cansados de la situación de Venezuela.

10:12 a.m. “Queremos marchar”, “Sí se puede”, gritaba un grupo de seguidores de Guaidó a un contingente de antimotines que bloqueaba el acceso a la avenida Victoria, al este de Caracas, donde la policía impidió la instalación de la tarima para el mitin del opositor. Agentes del servicio de inteligencia rondaban la zona. “No hay agua, no hay luz, no hay comida. Ya no aguantamos”, dijo Jorge Lugo, un habitante del barrio Santa Mónica (sureste de Caracas) que llevaba una bandera en el cuello.

10:00 a.m. La Policía Nacional Bolivariana (PNB) lanza gases lacrimógenos a la concentración opositora convocada por Juan Guaidó. Efe constató que un contingente antimotines impidió la circulación de los manifestantes, que sin embargo se mantienen en las cercanías de la avenida Victoria de Caracas (suroeste), sitio de la concentración.

09: 30 a.m. Este sábado también hay manifestaciones oficialistas luego de que el pasado martes Maduro convocara a una marcha “antiimperialista”. Durante un acto para conmemorar el sexto aniversario de la muerte de Hugo Chávez, el dictador anunció que decretó el 9 de marzo como el “Día del Antiimperialismo”, en referencia al decreto de Barack Obama en el que calificaba a Venezuela como una “amenaza” para Estados Unidos.

El imperio de los EE.UU., una vez más, subestima la conciencia y determinación del pueblo venezolano. Les aseguro, que cada intento de agresión imperial se encontrará con una respuesta contundente de las y los patriotas que amamos y defendemos, con valentía, nuestra Patria. — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) 9 de marzo de 2019

09:00 a.m. El servicio eléctrico se ha restablecido este sábado en varias zonas de Caracas, luego del apagón que comenzó la tarde del jueves mientras que en algunas barriadas de la capital de Venezuela y más de la mitad del país lleva 40 horas seguidas sin luz. Maduro atribuye el apagón a una “guerra eléctrica” promovida por “el imperialismo estadounidense”.

Venezolanos todos a sus puntos de concentración, seguiremos en las calles hasta conquistar la libertad. En Caracas la victoria es en la Av. Victoria. #VamosTodos pic.twitter.com/PsXvmpKO49 — Juan Guaidó (@jguaido) 9 de marzo de 2019