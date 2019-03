Indira Rojas: “Lo primero que hago al levantarme es tocar mi panza y hablarle al bebé”

Indira Rojas Calderón tiene 32 años y es originaria de la Ciudad de los Mangos: Rivas. Antes de abril pasado, producía y presentaba el programa de turismo De Extremo a Extremo. Estudió Gestión y desarrollo del turismo. Tiene un postgrado en Gerencia Estratégica y un máster en Marketing.

Tenía 24 años cuando empezó en televisión. Fue Reina del Carnaval 2009 y primera finalista de Miss Nicaragua 2010. Actualmente estudia Fotografía y Marketing Digital en Costa Rica. Tiene siete meses de embarazo y comparte que llamará Gabriel Alejandro a su hijo, como el papá.

¿Qué personaje nicaragüense le gusta?

Todos los héroes de abril y a quienes están del lado correcto de la historia.

¿Qué es lo primero que hace al levantarse?

Tocar mi panza y hablarle al bebé.

¿Un apodo?

Susi y Negrita.

¿Qué le diría a un extraterrestre?

Que si me hace el favor de llevarse a cierta gente y no devolverla.

¿Cuántas tazas de café toma al día?

Antes demasiadas, ahora ni una sola por mi embarazo.

¿Alguna manía o hábito extraño?

No puedo ver combinaciones de rayas y cuadros juntos.

¿Practica algún deporte?

Antes de estar embarazada, todo en deportes por (el programa de TV) De Extremo a Extremo. Ahora, natación.

¿Su música favorita?

Reggae.

Un sueño no cumplido.

Ser bióloga marina.

¿Un momento vergonzoso?

Mi perro siempre hace sus necesidades enfrente de donde hay la mayor cantidad de gente.

¿Superhéroe favorito?

Amo todo lo que tenga que ver con Depredador.

¿Le gusta la cocina? ¿Qué tan buena es cocinando?

Me gusta comer y puedo hacer ensaladas deliciosas. (Ríe).

¿Su amor platónico?

Me despierto a la par de él todos los días: mi esposo.

¿Cuál es el objeto más extraño que tiene?

Todos mis cuadernos de cosas que he escrito en mi vida, decía que iba a hacer un libro.

¿Lo más difícil en los últimos meses de crisis en Nicaragua?

¡Todo! Ver las injusticias, ahora que voy a ser madre me pongo en el lugar de esas mujeres que perdieron a sus hijos. La parte del turismo me afectó muchísimo, también porque me dedico a eso.