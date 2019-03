Cheslor Cuthbert batea .333 en el spring trainiing con Kansas City

Cheslor Cuthbert debe impresionar en el spring training para recuperar un lugar en los Royals de Kansas City y hasta el momento va en esa ruta, aunque todavía le hace falta mostrar más poder.

Cheslor conectó un doble en dos turnos al bate este miércoles ante Cleveland y ahora tiene promedio de .333, por 10 hits en 30 turnos, en el spring training.

No obstante, eso no es suficiente. El nica no tenía extrabases hasta este último partido y solamente ha negociado una base por bolas. Al no tratarse de un jugador que mueva con rapidez en las bases y al jugar una posición de esquina, Cheslor debe conectar con poder y hasta el momento el punch no ha aparecido.

Por supuesto que no es despreciable su promedio de .333, pero le falta la cuota de poder.

Henter Dozier es el jugador perfilado a quedarse con la titularidad de la tercera base, aunque en el spring vuela bajo con .250 de promedio de bateo.

El que se está robando el show es el venezolano Humberto Arteaga, con .556 (27-15).

De 25 años de edad y bloqueado por Cheslor y Dozier, parece que Arteaga esta floreciendo y podría saltar sobre el nica y el estadounidense, quienes no han podido convertir en realidad sus altas expectativas.

Cheslor está fuera del roster de 40 protegidos de los Royals y esto hacer más difícil su inclusión en el equipo, porque para hacerle un lugar, deben sacar a otro jugador de la lista de 40 y a éste lo podría perder en waivers.

Al box

Erasmo Ramírez, quien lucha por un puesto en el staff de Boston, está programado a relevar por sexta vez este viernes ante los Yanquis.

Erasmo tiene efectividad de 6.75, al permitir seis carreras limpias y nueve hits en ocho entradas. Ha mostrado un fabuloso control al no regalar base y su ritmo ponchado ha crecido con 11 abanicados, pero ha sido sacudido con tres jonrones.