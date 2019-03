Erasmo Ramírez con desafortunado inning ante los Yanquis

Erasmo Ramírez tuvo en sus manos, o mejor dicho en su guante, la oportunidad de lucir mejor ante los Yanquis, pero un error de él mismo le abrió el camino a un inning de tres carreras que no le permitió recuperar terreno en su afán por ganarse un puesto en el staff de lanzadores de los Medias Rojas de Boston.

Erasmo tiró dos entradas de tres hits y tres carreras, dos de ellas sucias por su error, con una base y un ponche, llevándose parte del castigo en la derrota de Boston 14-1 ante sus archirrivales.

El nica tira ahora para 6.30 en seis juegos y 10 innings recorridos en la primavera, con 12 hits en contra, de ellos tres jonrones, más nueve carreras, incluyendo siete limpias, junto a un boleto y 12 ponches. No había perdido la ruta del home antes de esta última salida.

El rivense apareció en la colina en la quinta entrada con los Medias Roja abajo 10-0. Greg BIrd dio una rola por la inicial que Sam Travis no pudo tomar, pero atrás de él estaba el camarero Chad de la Guerra, quien pasó la bola a Erasmo para poner out el corredor, sin embargo el nica no pudo atrapar el tiro y Bird quedó a salvo.

Luego, Tyler Wade dio una rola que de la Guerra tomó en el hueco entre segunda y la primera, pero sin posibilidad de poner out a nadie. Entonces el nica dio un boleto a Kyle Holder y las bases se llenaron sin out.

Billy Burns dio un roletazo a manos de Erasmo, quien forzó en el plato a Bird, sin embargo Trey Amburgey siguió con un sencillo impulsador de una, Matt Lipka remolcó la segunda con un batazo de escogencia y Chris Gittens produjo la tercera con un imparable al bosque derecho.

El martirio concluyó con un elevado al jardín central del colombiano Giovanni Urshella.

A Erasmo le dieron un inning más de acción y lo aprovechó porque retiró en orden a Gary Sánchez, a quien ponchó, más Greg Bird y Tyler Wade.

Hasta el momento en ninguna de las proyecciones de los entendidos el nica figura con posibilidades de arranque en las Grandes Ligas, pero él mismo ha dicho que está dispuesto a lanzar en Triple A para ganarse un puesto de regreso en el mejor beisbol del mundo.

German “cuchillo”

Domingo German fue el abridor de los Yanquis y estuvo intratable en cuatro entradas de dos hits, ninguna carrera, una base y seis ponches, para anotarse la victoria.

German, Luis Cessa y Jonathan Loáisiga están peleando por dos puestos en la rotación de abridores de los Yanquis, pero mientras el dominicano tira para 1.54 y el mexicano para 0.63, el nica tiene efectividad de 10.00 en el spring.

El coach de picheo de los Yanquis, Larry Rothschild dijo que ellos ven a Loáisiga como un abridor, así que es probable que si no hace el grado en la rotación, sea enviado a Triple A para pulir sus lanzamientos.