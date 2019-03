Jonathan Loáisiga con siete ponches ante Filis en Spring Training

¿Una más?

El nicaragüense Jonathan Loáisiga mostró nuevamente la capacidad destructiva de sus picheos, al conseguir siete ponches en cuatro entradas, aunque dos jonrones le jugaron en contra y al final quedó sin decisión en el triunfo de los Yanquis de Nueva York 6-3 ante los Filis de Filadelfia, este viernes en los entrenamientos primaverales de las. Loáisiga, que sigue en la batalla por un puesto en la rotación de los Yanquis para el arranque de la temporada, tuvo otra apertura convincente, pues llegó a un máximo de cuatro entradas en este Spring Training, aceptó tres hits, aunque dos de ellos fueron cuadrangulares, ponchó a siete y no dio bases por bolas.Odubel Herrera (1) como segundo bateador del primer inning y Scott Kingery (2) después de dos outs en el tercero, fueron quienes sacaron la pelota del parque ante el nicaragüense, mientras que Aaron Altherr le dio sencillo en el cuarto. Aún así, el nica dejó una buena impresión con su cantidad de ponches producto de su buena combinación de lanzamientos. El muchacho de Las Sierritas, Managua, inició el juego ponchando a Kingery y recetó la misma dosis a Nick Williams para cerrar el primer inning; en el segundo “fusiló” al sudafricano Gift Ngoepe, en el tercero a Shane Robinson y Herrera y en el cuarto repitió ante Williams y Ngoepe, contra quien cerró su actuación.Loáisiga dejó el partido perdido 2-1 en el cuarto, pero la ofensiva de los Mulos hizo de las suyas después. Giancarlo Stanton empujó las primera tres carreras yanquis, con par de vuelacercas, uno solitario en el tercero y otro de dos anotaciones en el quinto.Luke Voit sumó una carrera con elevado de sacrificio en el séptimo, mientras que dos wild picths se tradujeron en carreras para los Mulos, una en el sexto y otra en el inning siete. Loásiga mantuvo su balance en 2-1 en este Spring Training, mejoró su efectividad de 7.50 a 6.75 y llegó a 18 ponches en 16 entradas lanzadas, en las que solo da siete boletos.Pero más importante aún para la valoración del mánager Aaron Boone, es que el nicaragüense sumó una segunda apertura consecutiva de desempeño considerable, después que lanzó tres innings en blanco el pasado 17 de marzo ante los Orioles de Baltimore, aunque en esa ocasión tuvo la particularidad que no ponchó a ningún bateador a diferencia del resto de sus encuentros.El pinolero podría tener una apertura más en estos entrenamientos primaverales, antes que los Yanquis decidan si lo envían a Ligas Menores o inicia la campaña en su staff de abridores.Loáisiga pelea un puesto en la rotación tras las lesiones de Luis Severino y C.C. Sabathia, aunque el mexicano Luis Cessa parace tener en su poder uno de los lugares, por su buen desempeño en este Spring Training y el hecho que los Yanquis ya no pueden enviarlo a Ligas Menores sin colocarlo a disposición del resto de los equipos de las Mayores. También está en el pelea el dominicano Domingo Germán, quien tiene balance de 1-2 y 4.11 de efectividad, con 22 ponches en 15.1 innings. Pero quien tiene un paso adelante es Gio González, el mexicano recién contratado por los Yanquis como agente libre, con gran experiencia en la liga.