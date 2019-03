Nicaragua | Lo que necesita saber para comenzar su día (25 de marzo)

Alianza Cívica no negociará amnistía con dictadura orteguista

Nicaragua llega este lunes a los 342 días de protestas contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Alianza Cívica no negociará amnistía con dictadura orteguista; insumos de maquinarias agrícolas aumentarán en un 25 por ciento; madres y esposas de presos políticos no creen en la palabra de Daniel Ortega. Estas son las noticias más importantes para comenzar el día.La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia aseguró que no permitirá que en las negociaciones que sostiene con el representantes del régimen de Daniel Ortega losCarlos Tünnermann Bernheim, miembro propietario de la delegación de la Alianza Cívica en las conversaciones, dijo que si bien aún no se aborda el tema de la justicia, ante cualquier propuesta de ley de amnistía que se presente ellos se opondrán. El jurista Tünnermann explicó que en la agenda de negociación “no hay ningún punto que refiera a una ley de amnistía, de lo que se habla es de justicia y eso significa que no debe haber impunidad”.La decisión del régimen deocasionará —señalan las importadoras y distribuidoras—, que los precios de estas se encarezcan cerca del 25 por ciento. “Con la reforma tributaria es difícil pensar que el equipo agrícola que se usa para la preparación de tierra no va incrementar, este es un incremento que viene del implemento y va bajando hasta la producción y luego sube al producto final, por eso es difícil pensar que el arroz, los frijoles y todo lo demás no va a incrementar, puesto que ya el equipo agrícola que no pagaba ningún centavo de impuesto ahora sí va a pagar más del 25 por ciento (actual)”, explica el gerente general de Alternativas Agropecuarias (Agricons), Eduardo Martínez.

Las madres y esposas siguen sufriendo y amenazas de parte de la paramilitares del régimen orteguista, policías y fanáticos orteguistas, pese a que sus familiares ya están en las cárceles por su pensamiento político.

José Pallais: “El anticipo de las elecciones es un tema irrenunciable”

Julia Malbina Bermúdez, esposa del Mayor en retiro del Ejército de Nicaragua, Tomás Maldonado, considera que el tiempo de los 90 días que dio el Gobierno para la liberar a todos los presos políticos que están en la cárcel La Modelo es demasiado y no cree que Daniel Ortega cumpla con esa promesa, dado que el dictador ha sido señalado por muchos analistas y diplomáticos internacionales de ser un mentiroso recurrente.José Pallais, miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y que participa como delegado propietario en la mesa, asegura que “en esta negociación no existen pactos ni acuerdos ocultos por parte de la Alianza Cívica. Nos interesa el futuro de Nicaragua y por eso estamos trabajando para restaurar su democracia”. El político asegura que la Alianza Cívica está comprometida en la mesa de negociación con la justicia y la democracia, y esto pasa por un adelanto de elecciones,