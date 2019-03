Zona de Strikes: ¿Podrán los Leones dar el paso al frente ahora?

Aun sin ser una aproximación a los Leones de Julio Medina, Ariel “Panal” Delgado, Arnoldo Muñoz y Julio Moya, los felinos actuales son un equipo competente, con un buen balance y capaz de ilusionar a su exigente fanaticada. Es un conjunto que lleva varios años conservando su núcleo, el cual ha madurado, pero necesita dar el paso al frente que sus seguidores desean. Quizá lo hagan ahora, aunque eso se ha esperado por un buen tiempo.La etapa más dominante en la historia de los Leones fue en la década de los años ochenta. cuando capturaron cuatro campeonatos nacionales y agregaron otro más en 1990. Es decir, cinco entre 1981 y 1990.Y cuando Moya, Muñoz y Medina se fueron, aparecieron Henry Roa, Epifanio Pérez, Orlando Cuevas y Daniel Miranda, para imponerse en 1997, 1999, 2001 y 2003.De modo que León ha sido siempre un equipo comprometido con las victorias, pero en los últimos años estas les han resultado inaccesibles, mientras la frustración embarga a su fanaticada y su orgullo se ha visto agujereado. El equipo de ahora tiene mucho talento, pero no ha sido muy generoso con su historia. Llegó a las Finales en 2015 y 2017 y ambas las perdió ante Matagalpa y Rivas, equipos guerreros y respetables, pero que no eran favoritos.Esta es la época de Norlando Valle, Enmanuel Meza, Fidencio Flores, Marvin Martínez y Junior Téllez, con Sandor Guido, quien parece haber descubierto la fórmula ganadora, como el timonel. Este es un club que batea sobre .300 y lanza para menos de 3.00 colectivamente. Junto a Fidencio, Joaquín Acuña ha crecido como lanzador, mientras Wilber Bucardo trata de recuperar su dominio. La misión que los Leones tienen sobre sus hombros no es sencilla. Los Dantos piensan repetir el título, el Bóer siente que lo acaricia y el Frente Sur no está dispuesto a perderse la fiesta, así que habrá pelea. Los melenudos, que tienen combatividad y orgullo como características en su historia, intentan recapturar el brillo que los mantuvo en la cima por muchos años, pero que ahora se les volvió demasiado escurridizo. Todavía es temprano para saber qué ocurrirá en el Pomares, pero un equipo con el talento de los Leones, es para ser tomado en cuenta, incluso desde ahora mismo.