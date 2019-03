Presos políticos demandan ser escuchados en la mesa de negociaciones

CIDH debe estar presente en Diálogo

Los presos políticos del régimen de Daniel Ortega se organizaron en una nueva institución llamada Unión de Presos Políticos Nicaragüenses (UPPN) con el propósito de ser tomados en cuenta en la Mesa del Diálogo Nacional y decidir sobre situaciones que les afecta, tanto a los que están en cautiverio como a los excarcelados, que siguen asediados por cuadros políticos del Frente Sandinista en barrios y comunidades. Además, rechazan el plazo de 90 días para liberar a los más de 600 presos políticos que aún permanecen en los sistemas penitenciarios de hombres y mujeres en Nicaragua, porque consideran que todos los procesos judiciales son nulos y deben sacarlos en libertad completo de inmediato, sin inventar medidas cautelares.“Solo nosotros que estuvimos presos más de seis meses, sabemos lo que se sufre ahí dentro, y las necesidades que pasan nuestros familiares para llevarnos alimentos a la cárcel y para mantener a nuestros hijos, mientras nosotros estamos cautivos. Ellos lo podrán ver como poquito 90 días, pero un día de cárcel equivale a esos 90 días, entonces en realidad los estás sometiendo a 8100 días”, dijo uno de los muchachos organizadores.Integran la UPPN reos políticos de Managua, Masaya, León, Chinandega y Estelí. “La UPPN nació como una necesidad de los presos políticos, no queremos seguir siendo considerados actores pasivos de este proceso, viéndonos como monedas de cambio. Nuestros hermanos y hermanas ya no soportan el encierro y la represión penitenciaria”, se lee en el primer comunicado de la UPPN.Además, exigen que se restituya el derecho de movilización de protesta cívica en las calles, porque es un derecho y no debe estar sujeto a negociación. Así mismo piden un proceso de desmantelación y desarme de grupo paramilitares que aún siguen operando en los barrios y comunidades de forma silenciosa. Mientras a la comunidad internacional le piden que siga con el proceso de sanciones.En el mismo sentido el Comité Pro Libertad de Presas y Presos Políticos de Nicaragua expresó su preocupación a la Alianza Cívica, porque desde que anunciaron los acuerdos con el orteguismo, no se ha liberado ni a un solo preso político y sobre todo preocupa porque estas debieron darse antes de iniciar cualquier negociación.El Comité Pro Libertad de Presas y Presos Políticos de Nicaragua también demandó la presencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de su relatoría para las personas Privadas de Libertad, para que verifique e implemente el acuerdo de seguridad y garantías de las personas liberadas y el proceso de revisión y anulación de los procesos judiciales o en etapas de investigación.