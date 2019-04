Dora María Téllez: Daniel Ortega y Rosario Murillo están “administrando mal su presente y futuro no tienen ninguno”

La exguerrillera y crítica del régimen orteguista, Dora María Téllez, manifestó que Daniel Ortega y Rosario Murillo, la pareja dictatorial de Nicaragua, no convencen con sus discursos, porque su palabra no vale nada y valoró que no tienen ya futuro político.

Murillo dijo este martes que “hay disposición del Gobierno de cumplir permanentemente todos los acuerdos firmados en la mesa de negociación”, que fue reanudada el pasado 27 de febrero y cuyo plazo de finalización es hoy, aunque el régimen muestra su oposición a que sean garantes de los acuerdos tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Naciones Unidas.

La número dos del régimen dijo que tiene voluntad de trabajar en los acuerdos, a pesar de las “pequeñas expresiones de odio”, en alusión a las protestas ciudadanas que fueron reprimidas el sábado por la Policía Orteguista (PO).

Ese día, además, un simpatizante de Ortega disparó contra los manifestantes que se congregaron a protestar contra Ortega en un centro comercial de Managua. El hombre armado no fue detenido ni procesado por la PO, y en cambio fue victimizado por los medios oficialistas.

“(Ortega y Murillo) pueden firmar hasta sobre las hojas de la Biblia, pero la verdad es que no tienen voluntad de cumplir los acuerdos”.

Dora María Téllez, exguerrillera sandinista.

Todo esto ocurrió un día después que el régimen orteguista firmó un acuerdo de respeto a los derechos y garantías ciudadanas, en el marco del diálogo nacional con un sector de la oposición agrupado en la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia.

“La palabra de Daniel Ortega no es creíble y la palabra de Rosario Murillo no tiene ningún valor. La firma de ellos no tiene ningún valor, lo único que podemos medir son los hechos. Si en los hechos siguen reprimiendo, siguen secuestrando personas, los paramilitares siguen rondando calles, siguen amenazando gente en los barrios y comunidades, siguen metiendo grupos de choque y turbas para amenazar y siguen haciendo campaña de odio, de amenazas de muerte, pues entonces no tienen voluntad”, dijo Téllez.

Sin futuro político

La exguerrillera también afirmó que Ortega Murillo no tienen futuro político más allá de 2021, que es cuando concluye el actual período presidencial de Ortega, tras doce años de mandato consecutivo.

“El futuro político de Ortega y Rosario Murillo ya se acabó. Ellos lo único que están haciendo es administrando mal su presente y futuro no tienen ninguno. Ellos están comprometidos en crímenes graves y, además, no tienen voluntad de buscarle una solución a los problemas del país. El futuro político de ellos lo terminaron en abril de 2018”, dijo Téllez.

El 18 de abril comenzó la represión policial y paramilitar contra las protestas civiles que demandan la salida de Ortega del poder. Entre 325 y 535 personas murieron por la represión y más de seiscientas siguen presas por protestar. Estos hechos fueron calificados por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) como “crímenes de lesa humanidad”.

Las sanciones económicas de la comunidad internacional, por la violación del Estado a los derechos humanos, obligaron al régimen de Ortega a sentarse a negociar con la oposición, para buscar una salida pacífica a la crisis por la represión contra las protestas civiles, que comenzaron el pasado 18 de abril. Aunque Ortega ha firmado los acuerdos, no los ha cumplido.

Murillo reitera en discurso

En el discurso del mediodía de ayer, a través de los medios de comunicación oficialistas, la primera dama, cogobernante y vocera del régimen, Rosario Murillo, reiteró el compromiso del Gobierno con todos los acuerdos que se vayan consensuando en la mesa de diálogo.

“Comprometidos con su cumplimiento, con los que ya se firmaron que son acuerdos parciales, con los que se vayan consensuando y todo lo que represente el bien de todos, es prioridad número uno de este estado, este gobierno, cristiano y solidario”, dijo Murillo. En el pasado,ha incitado el odio contra los manifestantes calificándolos de “minúsculos” y “puchitos”.