Jonathan Loáisiga con el enorme reto de enfrentar a los Astros de Houston

Después de desplegar su magnífico talento a través de cuatro entradas en su primera salida de la temporada contra Detroit, Jonathan Loáisiga está listo para tratar de sortear este martes (6:10 p.m.) a los Astros de Houston, en uno de los retos más empinados en su joven carrera.

Loáisiga exhibió su electrizante repertorio ante los Tigres durante tres episodios, antes de tener que sobrevivir a un repentino ataque de descontrol en el cuarto inning. Sin embargo, ante los Astros, espera realizar todos los ajustes necesarios para evitar una caída.

Houston ha estructurado una de las mejores alineaciones actualmente en las Grandes Ligas. Tiene artilleros agresivos como George Springer y José Altuve, poderosos como Carlos Correa y Alex Bregman, y experimentados como Michael Brantley y Yulieski Gurriel.

No obstante, en el corto período que ha actuado en Ligas Mayores, Loáisiga ha probado que pertenece a ese nivel y que dispone del arsenal necesario para enfrascarse en una batalla que le permita ofrecer a los Yanquis la oportunidad de ganar y hacerlo para él mismo también.

Frente a Gerrit Cole

Este duelo, que tendrá como escenario el Minute Maid Park de Houston, pondrá al nica frente al estupendo lanzador derecho Gerrit Cole (0-2 y 3.00), quien saltará a la colina en busca de su primer triunfo este año a pesar de dos salidas buenas. Además, en casa Cole tiene 5-0 y 1.18 en ocho juegos en su carrera.

“Pienso que hizo un buen trabajo. La pérdida del control hizo que empleara muchos envíos en el cuarto episodio (25 disparos) y no pudo avanzar profundo en el juego como nos hubiese gustado”, valoró el mánager de los Yanquis, Aaron Boone, tras la salida del nica ante Detroit el pasado miércoles 3 de abril.

En esa actuación, Jonathan utilizó 70 lanzamientos de los cuales 41 fueron strikes. De los 70, 40 fueron bolas rápidas (57.1 por ciento), 26 curvas (37.1) y cuatro cambios (5.7), pero la dificultad fue que su curva no funcionó como de costumbre y a ratos pareció slider. Al parecer fue un problema mecánico.

Además de su recta sobre average (97-98 millas), Loáisiga tiene en la curva su mejor envío para abanicar. Desciende drásticamente. Pero ante los Tigres se movió para un costado y no tuvo velocidad de rotación (spin rate), que al final, fue un problema en su comando en su presentación.

“No creo que el descontrol haya sido producto de algo en especial, son cosas que le suceden a cualquier lanzador y en cualquier momento de un partido, pero creo que hice buen trabajo y solo me queda seguir preparándome para hacerlo mejor”, dijo Loáisiga a la prensa tras el partido.

Y aunque el año pasado, Jonathan se enfrentó a equipos bravos al bate como Boston, Oakland, Atlanta o Seattle, los Astros tienen una de las baterías más violentas y mejor escalonadas de las Grandes Ligas, a pesar de que entraron con 5-5 a la serie ante los Yanquis iniciada este lunes.

¿Qué viene después para el nica?

Loáisiga tiene garantizada la apertura de este martes, pero no se sabe qué es lo que viene después de este partido. Luego del spring training se afirmó que él entraba en la rotación en lugar del lesionado CC Sabathia, pero el zurdo vuelve al equipo el fin de semana, tras su proceso de rehabilitación.

“Eso no lo controlo yo y no le pongo mucha atención. Eso es algo que lo deciden los jefes. Mi trabajo es lanzar bien y ayudar a ganar a los Yanquis cuando se me brinda una oportunidad”, responde a menudo Jonathan cuando se le pregunta sobre su futuro en las Mayores con el equipo de Nueva York.

Según medios de La Gran Manzana, como The New York Post, por ejemplo, lo más probable es que Loáisiga sea enviado a Triple A para abrirle un lugar al veterano Sabathia, quien en ruta a su última temporada, está a cuatro victorias de las 250 y a 14 ponches de los 3,000 en su carrera.

Sin embargo, la permanencia del nica podría ser definida por su actuación, aunque por tratarse de un abridor, al que los Yanquis desean seguir cultivando como tal, a lo mejor va a las Menores a iniciar partidos en lugar de relevar en las Mayores, mientras se abre una nueva oportunidad.

Los detalles del pinolero

El nicaragüense Jonathan Loáisiga hará su segunda apertura de la temporada y la primera en su carrera ante los Astros de Houston.

El “Pistolero de Las Sierritas” tiene 0-0 y 2.25 este año, con un hit y una carrera limpia en cuatro innings, con tres bases y cuatro ponches.

En su carrera acumula 2-0 y 4.71, con 28.2 entradas lanzadas, 27 hits, 15 carreras limpias, 15 bases y 37 ponches propinados.

Fuera del Yankee Stadium (y ahora lanzará en Houston) tiene 1-0 y 4.63, con 11.2 episodios, con 10 hits, seis carreras limpias y 19 ponches.

Gerrit Cole (0-2 y 3,00, con 19 ponches en 12 innings) tiene marca de 1-0 y 4.50 contra los Yanquis, con dos bases y ocho ponches en seis entradas de labor.