El trauma de la niñez a raíz de la crisis sociopolítica del país

Aunque el lema del régimen de Daniel Ortega es que todo está normal, la realidad es otra: miedo, inseguridad y desprotección. Traumas que afectan no solo a los adultos sino a la niñez y adolescencia que han sido víctimas directas de la crisis sociopolítica que vive el país desde el pasado 18 de abril.

Así lo describió la Federación Coordinadora Nicaragüense de ONG que trabajan con la Niñez y la Adolescencia (CODENI), que además señala que la niñez y adolescencia son los grandes olvidados de la crisis.

“Aquí se ha hablado de la crisis, de los presos políticos. de la democracia, de elecciones anticipadas, pero, ¿cómo se encuentran todos los niños que resultaron huérfanos de más de 300 o 500 personas que resultaron asesinadas en la crisis o cuál es la situación de los niños que quedaron abandonados por esas 60 mil personas que están fuera del país?”, cuestionó Jorge Mendoza, vocero de Codeni.

Como consecuencia de la crisis sociopolítica y Estado policial que ejerce el régimen orteguista, los expertos de Codeni indicaron que los traumas existentes son “el miedo, inseguridad y desprotección”.

“Hoy ese cuerpo policial se ha vuelto en contra de la población, no importa si es adulto, niño o adolescente. Todos sentimos temor, no nos sentimos seguro cuando hay un policía cerca, ellos lo ven vinculado al tema de la masacre y represión y eso es una afectación difícil que los niños no lo puedan superar”, expresó Mario Chamorro, consejo de coordinación de Codeni.

Al respecto, Mendoza manifestó que se presenta “una situación alarmante”, que es que los niños hayan cambiado la inocencia de sus juegos por jugara “policía y vandálicos”.

Le puede interesar: Niñez nicaragüense está jugando a la guerra

“Nos hemos encontrado situaciones en las que las niñas han dejado de considerar la escuela como un lugar seguro”, dijo Mendoza.

Ansiedad y estrés en los niños

Debido a esa constante inseguridad, los niños presentan ansiedad, estrés y mucha carga psicológica, que al final, se ve reflejado en su rendimiento académico, salud emocional y física.

“(Los menores de edad) están en un constante miedo y temor de lo que pueda pasar. Saben que sus padres pueden salir hoy pero no regresar porque la situación política es tan incierta que lo afectan a ellos también”, declaró Chamorro.

Y agregó: “Los niños, niñas y adolescentes han sido afectados por la situación sociopolitica del país, no solamente porque en su familia ha habido afectaciones fuertes de heridos, muertos y presos sino porque ellos han sido directamente víctimas”.

Lea También: Junior Gaitán, la historia del niño mártir de Masaya

Los expertos consideraron que las familias nicaragüenses necesitan de una ayuda especializada para evitar en el futuros efectos negativos en los niños.

“En ocasiones cuando los niños viven una situación de estrés se vuelven más inquietos e hiperactivos. Tienen todos los síntomas de un trauma -aunque no haya vivido un caso de violencia sexual- los traumas alrededor de una situación de violencia social son muy parecidas y hay que tratar de buscar ayuda especializada cuando identifiquemos a un niño”, aconsejó Chamorro.

Régimen viola los derechos

Sobre el papel que ha jugado el régimen orteguista en cuanto a este tema, Mario Chamorro manifestó que “no ha hecho nada”, sino ha “violado las medidas de protección” de los menores de edad al despedir a profesores y a más de 300 médicos por represión.

“Las políticas y medidas de protección hacia los niños en este país han sido totalmente violado. El gobierno no ha hecho niguna acción para proteger de la situación política a los niños, sino ha afectado la salud y educación con los despidos”.

Codeni demandó al régimen orteguista la atención especial a las víctimas de la crisis sociopolítica.

“La gran demanda que hace Codeni es que deberían de atender a estos niños que han tenido alguna afectación, pero hasta el momento no conocemos ningún programa de protección especial hacia las víctimas de esta crisis sociopolítica”, apuntó.