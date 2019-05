Receptor Wilson Ramos: “Erasmo sabe usar sus picheos”

Venezuela se está encargando de producir muchos receptores y Wilson Ramos, de los Mets de Nueva York, es uno de los principales de esta generación que ha invadido las Grandes Ligas.

Ramos, apodado “El Búfalo”, por una sólida defensa detrás del plato y una fuerte contextura física, fue compañero de equipo de Erasmo Ramírez en los Rays de Tampa Bay hace un par de años y también tuvo la oportunidad de ver a Kevin Gadea en el spring training.

De 31 años de edad, Ramos está en su sexto equipo en las Mayores. “Me siento bastante contento de estar saludable que es lo más importante y gracias a Dios por permitirme la oportunidad de estar en una nueva organización y mi objetivo es trata de ayudar a mi equipo a ganar muchos partidos”, dice este fiero defensor, que además como bateador no se queda tras, con un promedio de por vida de .272.

El enmascarado venezolano recuerda perfectamente a Erasmo y aunque no tuvo mucho tiempo de compartir con Gadea, también se le causó una buena impresión.

“Dos muy buenos compañeros de equipo. Me relacioné más con Erasmo, y me siento contento cada vez que salen peloteros de otros países que no son los tradicionales como Venezuela, Puerto Rico y Dominicana. Me alegra cuando llegan peloteros con mucho esfuerzo y talento de otros países latinoamericanos”, expresó este receptor, de apariencia fuerte, pero de gran amabilidad.

“Erasmo es un lanzador agresivo, sabe usar sus picheos y tiene experiencia. Esos son cosas que te hacen mantenerte aquí”, analiza Ramos, quien confía que el rivense volverá pronto a las Grandes Ligas y que solo debe hacer ajustes, como los hacen todos los peloteros, pues está lleno de talento y experiencia, y ya demostró que puede sacar outs en este nivel.

Ve el talento

Acerca de Gadea, quien estuvo en el spring training de 2017 con Tampa Bay antes de lesionarse y pasar toda la temporada en el “aller de reparaciones”, Ramos también tuvo algo que decir del nica.

“Aunque fue muy poco el tiempo que compartí con él, se ve que tiene mucho talento y espero que lo sepa aprovechar”, apuntó.

