Gioconda Belli cancela recital y se une al paro nacional convocado por la Alianza Cívica

El recital “Mayo, mes de lluvia y de lágrimas” en la voz de la poeta Gioconda Belli que promovía el Festival Internacional de Poesía de Granada fue cancelado para solidarizarse con el paro nacional de 24 horas convocado por la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) en conjunto con otras organizaciones del país.

Para la autora del libro del libro “El país bajo mi piel: memorias de amor y de guerra”, la poesía también se tiene que sumar al paro porque es su sentimiento más profundo es el duelo por el asesinato del matagalpino Eddy Montes Praslin y la situación de los presos políticos en Nicaragua.

Para Belli la muerte de Praslin, expone la verdad sobre la violencia de cómo son tratados los presos políticos en el país.

“Que te puedan matar en la prisión desarmado y enfrente de los demás presos, da la medida de la falta de respeto hacia los presos políticos y es verdaderamente lamentable”, denunció al escritora.

Sobre un reciente comunicado del régimen donde se comprometió a liberar a los presos políticos antes del 18 de junio, acordada en la mesa de negociaciones con la Alianza Cívica, la poeta dijo “que como Santo Tomás, hasta no ver no creer”.

Y recordó que “Montes Praslin no habría muerto si lo hubieran sacado mucho antes. O sea estos presos son inocentes, y no tiene porque estar presos, y no tienen porque dejarlo hasta el 18 de junio”.

Demandó a la dictadura orteguista “liberar a los presos ya”, para así “crear un ambiente más propicio para las negociaciones” y evitar nuevas palizas a los presos, algunos de ellos enfermos y necesitados de atención medida.

Recordó que Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha pedido proteja a 17 de ellos porque están en extrema situación de riesgo en las cárceles, por su salud.

Por su lado la poeta Gloria Gabuardi, secretaria ejecutiva del Festival Internacional de Poesía de Granada confirmó la cancelación en solidaridad con el paro nacional al que suman. Asimismo dio su respaldo al llamado de la Alianza Cívica y Consejo Superior de la Empresa Privada, Cosep .

“Lo que queremos es que haya justicia, que haya paz en Nicaragua, y que se liberen los presos políticos. Y queremos que Nicaragua esté totalmente libre para su desarrollo, es lo que ansiamos”, destacó Gabuardi.

Recital será reprogramado para junio

Esta lectura a realizarse el jueves 23 de mayo, en el Centro Cultural Pablo Antonio Cuadra, en Hispamer, será reprogramado para la primera semana de junio.

“Tenía mucha poesía inédita que quería leer y que tiene que ver con lo que ha pasado este año y me parece que la poesía tiene un valor muy grande en la situación que tratamos de encontrar el consuelo entre nosotros”, comentó la poeta, quien además consideró la posibilidad de tener parentesco con Eddy, por el lado del apellido “Praslin”.

Posible parentesco con Praslin

“Posiblemente somos parientes, pues no hay muchos Praslin pues todos vienen del mismo tronco genealógico”, estimó Belli.

Su reciente libro “Las fiebres de la memoria”, explora la leyenda de su misteriosa abuela Graciela Zapata Choiseul de Praslin.

Este libro documenta en parte la raíz de los antepasados de Belli en la Francia del siglo XVIII a partir de Charles Choiseul de Praslin: un personaje clave de su obra que vivió exilio, viajó a Nueva York, se embarcó hacia Nicaragua y se casó con la matagalpina Margarita Aráuz.

“Hay un familiar en Granada de nombre Julieta Choiseul, por lo que unos se quedaron con el Choiseul y otros con el apellido Praslin y parecen ser del mismo árbol genealógico”, comentó Belli.