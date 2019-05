Tres juegos suspendidos del Pomares por lluvia este viernes

La temporada de lluvia que acaba de iniciar en Nicaragua está comenzando a afectar la temporada de beisbol, con la suspensión de tres partidos en solo la mañana de este viernes y a la espera de lo que pudiera ocurrir más tarde.

El esperado choque entre los Indígenas de Matagalpa y los actuales campeones, los Dantos, fue cancelado porque el terreno de juego del “Chale Solís” de Matagalpa está en malas condiciones y será hasta el sábado que se intentará jugar a las 2:00 de la tarde en el Estadio Nacional Dennis Martínez.

Tampoco se jugará este viernes en Masaya, en donde el San Fernando esperaba la visita del Rivas, lo mismo que en Jinotega, hogar de las Brumas, las que serían visitadas por los Toros de Chontales, quienes también anunciaron que no se podrá jugar en Juigalpa, así que esta serie está suspendida en su totalidad.

Hasta el momento se mantienen en pie seis juegos para este viernes:

A las 1:00 p.m:

Nueva Guinea, Zelaya vs. Boaco.

San Carlos, Río San Juan vs. Estelí.

A las 6:00 p.m:

Estadio Nacional, Bóer vs. Madriz.

León, León vs. Costa Caribe.

Ocotal, N. Segovia vs. Chinandega.

Granada, Granada vs. Carazo.