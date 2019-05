Nicaragua | Lo que necesita saber para comenzar su día (24 de mayo)

Nicaragua llega este viernes a los 402 días de protesta contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Pobladores participan en paro nacional a pesar de amenazas del régimen; sale de Nicaragua el representante de la OEA, Luis Ángel Rosadilla; Walmart explica la decisión de no sumarse al paro nacional. Estas son las noticias más importantes para este día.

Juan Sebastián Chamorro, de la Alianza Cívica: “El paro lo calificaría como un rotundo éxito”

A pesar de las amenazas del régimen de Daniel Ortega, el cuarto paro nacional se realizó en el país y la postura de la población de no asistir a los establecimientos que abrieron resultó el mayor éxito de la protesta pacífica convocada por la Alianza Cívica (AC) para presionar por la liberación de todos los presos políticos y en memoria del reo asesinado en el Sistema Penitenciario Nacional Jorge Navarro, en Tipitapa, Eddy Montes Praslin.

Una muestra del paro de consumo estuvo en los bancos privados que no se sumaron a la huelga, pero sus sucursales permanecieron vacías. La mayoría de la población no asistió a realizar trámites bancarios. Igual ocurrió en los supermercados que no suspendieron operaciones. Sus pasillos y cajas estuvieron con una discreta clientela.

Sale de Nicaragua el representante de la OEA, Luis Ángel Rosadilla

Luis Ángel Rosadilla, testigo y enviado especial de la Organización de Estados Americanos (OEA), para las negociaciones que la Alianza Cívica (AC) ha sostenido con el régimen de Daniel Ortega, salió del país este jueves, según confirmó una fuente de esa organización opositora.

En estos momentos el diálogo entre la oposición y el régimen de Ortega se encuentra suspendido ante la falta de cumplimiento del oficialismo.

La oposición suspendió el jueves pasado las negociaciones y advirtió a la dictadura que regresarán hasta una vez que hayan excarcelado a los presos políticos.

Pobladores participan en paro nacional a pesar de amenazas del régimen

Los esfuerzos de la dictadura de Daniel Ortega por hacer fracasar a través de amenazas el paro nacional, realizado este jueves, fueron infructuosos. Los nicaragüenses se unieron a esta lucha cívica con el propósito de unificar el mensaje: exigir la inmediata liberación de todos los presos políticos.

Desde las primeras horas de este jueves, en un recorrido realizado por LA PRENSA se pudo constatar la poca dinámica que hubo en los principales puntos comerciales de la capital, y aunque algunas empresas fueron obligadas a abrir, la mayoría de la población se abstuvo de comprar en estos negocios.

Régimen Ortega-Murillo anuncia su propia Ley de “perdón”

El canciller orteguista, Denis Moncada Colindres, anunció que el régimen prepara su anteproyecto de Ley del Plan Integral de Atención a las Víctimas (PIAV) con el supuesto fin de dar “reparación” integral a las familias víctimas “por la intentona golpista”, como llama la dictadura el levantamiento de la población nicaragüenses desde abril del 2018 en exigencia de la salida del poder de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

El anuncio de esa ley la hace la dictadura el día en que Nicaragua se realiza un paro nacional, el cuarto convocado en un año por la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, para presionar a la dictadura a que libere a los presos políticos encarcelados por participar en las protestas.

Moncada leyó este jueves un comunicado en el que la dictadura amplía su agenda unilateral sobre cómo pretende resolver la crisis sociopolítica. En la agenda se incluyó cuatro temas nuevos: acelerar sus planes de “reconciliación” en los barrios conforme lo establecido en su propia Ley de “Paz”, aprobar la Ley del “perdón” o PIAV; precisar un plan para forzar a los sectores que han apoyado y participado en las protestas a comprometerse a desistir de estas, y el cuarto punto es orientar a las embajadas y consulados nicaragüenses en el exterior a ejecutar el plan de retorno de los exiliados.

Editorial | La contundencia del paro nacional

Walmart explica la decisión de no sumarse al paro nacional

Ante las fuertes críticas que circulan en las redes contra Walmart Nicaragua por no sumarse al paro nacional de 24 horas, la compañía atribuyó su decisión de no abrir sus tiendas a que como transnacional no pueden participar en asuntos políticos internos de los países donde operan, según respondió el área de Comunicación Corporativa de la empresa a consultas enviadas por LA PRENSA.

“Como empresa internacional debemos ser respetuosos de los procesos internos en cada uno de los países en donde operamos y, como tal, debemos inhibirnos de participar en sus asuntos políticos”, respondió Walmart a través de un correo enviado a este Diario.

Nicaragüenses ahorran energía para no perder el subsidio eléctrico

Más usuarios del sector eléctrico están batallando para no salir de la sombrilla del subsidio eléctrico, según se expresa en las cifras del Instituto Nicaragüense de Energía (INE).

Según datos del INE, en el primer trimestre del 2019, un total de 869,137 usuarios del sistema eléctrico gozaban de subsidio, 19,957 más que en el mismo lapso de 2018, cuando habían 849,180, lo que equivale a un crecimiento de 2.3 por ciento en el periodo analizado.

Mantener el subsidio eléctrico a este grupo de usuarios que consumen igual o menos de 150 kilovatios mensuales, le costó al Estado 15.7 millones de dólares en el primer trimestre de este año. Por mes, del erario salieron en promedio 5.2 millones de dólares, inferior a los 5.3 millones de dólares que se gastaron por mes en el primer trimestre del año pasado.