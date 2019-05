10 cosas que quizá no sabía sobre sobre la legendaria banda de rock, The Rolling Stones

Una de las más grandes e influyentes agrupaciones musicales, nació en Londres en 1962 y sentaron las bases del rock contemporáneo.

Casi 60 años de historia y 29 discos de estudio, la agrupación británica compuesta por Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts y Ron Wood ha logrado convertirse en una leyenda viviente. Hay hasta 7 documentales sobre la banda y el mismo número de conciertos grabados en formato película. Este 21 de junio inician gira por Estados Unidos y Canadá después de que Mick Jagger fue operado con éxito.

1. Salón de la fama. En 1989 fueron incluidos en el Salón de la Fama del Rock and Roll. En 2004 la revista estadounidense Rolling Stone los colocó en el puesto 4 en su lista de Los 50 Mejores Artistas de todos los Tiempos.

2. Amigos de infancia. Mick Jagger y Keith Richards se conocieron cuando tenían 5 años. Después del colegio perdieron el contacto hasta en 1960 que se reencontraron en una estación de tren. Después nació la banda. Tienen una relación de amor-odio, pero son inseparables.

3. The Beatles. The Rolling Stones y The Beatles siempre tuvieron una gran amistad. La rivalidad de ambos grupos fue solo mediática; inclusive coordinaban la salida de sus discos a tres meses de diferencia entre uno y otro. Ambos grupos sacaban dos discos por año.

4. Camaradería. John Lennon y Paul McCartney les compusieron la canción “I Wanna Be Your Man”, con la que lograron llamar la atención del público y posicionarse dentro del Top Ten británico.

5. Esposa nica. La reconocida defensora de derechos humanos y actriz nicaragüense Bianca Pérez-Mora Macías, más conocida como Bianca Jagger, fue la primera esposa de Mick Jagger. La pareja se conoció en septiembre de 1970 en Francia, donde también se casaron en mayo 1971 y siete años después se divorciaron. Tuvieron una hija.

6. Nombre del grupo. El nombre viene de “Rolling Stone”, una canción de Muddy Waters, quien tomó la expresión de un antiguo proverbio latín que dice: “Las piedras que ruedan no cogen musgo”. Era un nombre para salir del paso, inicialmente.

7. Guinness de Récords. En 2007 fueron incluidos en el Libro Guinness de Récords mundiales por la gira más exitosa de todos los tiempos “A Bigger Bang Tour” al recaudar 437 millones de dólares.

8. Proyectos personales. Casi todos los miembros de la banda han tenido proyectos en solitario, siendo Jagger el más prolífico en su carrera individual, con seis álbumes. Todos comparten su gusto por el flamenco.

9. Controversiales. Después de que en 1964 un concierto en Blackpool, Inglaterra, acabara en una batalla campal, los Rolling Stones estuvieron prohibidos en la localidad hasta 2008. Han sido mal vistos por su actitud y música. Alguna vez la prensa inglesa tituló: “¿Dejaría que su hija se casara con un Rolling Stone?”

10. Logo. Los labios y la lengua es un icono pop y el diseño más famoso de la historia de la música. Quería reflejar rebelión, sexualidad, antiautoridad y protesta. Fue ideado en 1971 y la banda lo incluyó por primer vez en el disco Sticky Fingers que fue censurado en España.