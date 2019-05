Vicente Padilla y Wilton López con Selección ante Cuba

La lista de la Preselección Nacional de beisbol de Nicaragua que enfrentará a Cuba en una serie amistosa de cinco partidos a finales de junio, será dada a conocer en poco más de una semana, pero el mánager pinolero Julio Sánchez, adelantó que los ex bigleaguers Vicente Padilla y Wilton López estarán en el equipo, lo mismo que Isaac Benard.

“Padilla está entrenando por su cuenta y me aseguró que va a estar listo para estar con nosotros en la serie contra Cuba, lo mismo Wilton que será inscrito por León. En ellos dos tendríamos dos componentes importantes en el equipo. Son dos ex grandes ligas que me pueden ayudar mucho como lanzadores y en el banco, dándome ideas y recomendaciones de cómo utilizar el picheo”, apuntó Sánchez, en conferencia de prensa este miércoles en el Estadio Nacional Dennis Martínez.

“Nos alegra la idea de tener a Padilla y Wilton, con solo decir que Nicaragua tendrá en su equipos a dos ex bigleaguers genera respeto y los otros equipos se ponen a pensar más serio en nosotros. Además, venimos de realizar buenos torneos, así que creo que estamos en plan grande”, agregó Sánchez.

Por supuesto que la incorporación de estos dos veteranos lanzadores que alcanzaron la cúspide del beisbol es significativa para el equipo nicaragüense que se medirá a Cuba, como parte de la etapa de preparación para los Juegos Panamericanos de Lima, a finales de julio e inicio de agosto.

La Selección podrá contar con la mayoría de su mejor personal porque también el artillero Elmer Reyes estará disponible, lo mismo que Isaac Benard, quien vive en los Estados Unidos, juega en una liga independiente, pero vendrá al país para la serie con Cuba.

El campo corto de mágicas manos, Iván Marín, está también en una liga independiente de los Estados Unidos, pero según Sánchez “existe un noventa por ciento de posibilidades que integre la Selección”. Otra posibilidad es el zurdo Carlos Téller, quien está tirando en México.

Quien está descartado es Everth Cabrera, que se retiró del equipo de Granada y parece estar desligado del beisbol en este momento.

Los peloteros profesionales activos en las Ligas Menores y las Grandes Ligas no estarán disponibles para el torneo de beisbol de Lima.

Caras nuevas

Aunque hay varios veteranos que regresan a la convocatoria, Sánchez también aseguró que habrá de seis a siete caras nuevas en la Preselección y muchos se preguntan si uno de ellos será el rivense Víctor Duarte, quien está en formidable temporada en el beisbol nacional.

“Nosotros los técnicos y la Federación de beisbol somos de la idea de darle la oportunidad a los mejores jugadores del momento para despejar dudas y Duarte está siendo considerado”, planteó Sánchez.

Un caso diferente es el de Dwight Britton, quien antes jugó un papel estelar en el equipo nacional, pero luego fue poco a poco fue desplazado por peloteros más jóvenes como Jilton Calderón, Javier Robles y Norlando Valle. Sin embargo, el costeño está tronando duro y Sánchez por supuesto lo ha notado.

“Hemos visto a un Britton diferente, más enfocado, con más responsabilidad y seguro que va a estar en la Preselección”, aseguró el estratega del equipo pinolero.