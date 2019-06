Preso político, Eddy Montes, murió desangrado, según acta de defunción del Minsa

CONTENIDO EXCLUSIVO.

El preso político Eddy Montes falleció desangrado, según la constancia de defunción emitida por el Ministerio de Salud.

El documento oficial detalla que Montes recibió un disparo de arma de fuego en la cavidad abdominal, lo que provocó un sangrado excesivo que lo llevó a “un shock hipovolémico que le causó la muerte”.

Médicamente, un choque hipovolémico o shock hemorrágico es un síndrome complejo que se desarrolla cuando el volumen sanguíneo circulante baja a tal nivel que el corazón se vuelve incapaz de bombear suficiente sangre.

La muerte de Montes fue hace 18 días (16 de mayo) dentro del Sistema Penitenciario Nacional Jorge Navarro, en Tipitapa, en circunstancias aún no esclarecidas. A la fecha la Policía Orteguista (PO) ignora a los familiares de la víctima y no da información del proceso de investigación que, según dijo el Ministerio de Gobernación (Migob), está abierto.

Según Chester Navarrete, el preso político que le brindó los primeros auxilios a Montes dentro de la cárcel, por su experiencia como socorrista de la Cruz Roja, el disparo entró específicamente por el área de la ingle izquierda, lo que provocó un sangrado profuso que no pudo controlar en la Galería 16-1.

“Hice todo lo que pude, no tenía las herramientas necesarias. El sangrado era arterial, emanaba demasiada sangre, era profuso e intermitente. Quise controlar la hemorragia pero no pude, necesitaba cirugía inmediata y transfusión sanguínea. Le tomé el pulso, estaba débil, los guardias no dejaban de detonar y tardaron entre cinco y diez minutos en llegar a traer a Montes”, explicó Navarrete, quien fue excarcelado el 20 de mayo.

El socorrista agregó que cuando los custodios se llevaron a Montes herido, este ya iba con “signos agónicos, hiperventilando (respiración rápida o profunda), ya los signos vitales iban disminuyendo producto de la pérdida de sangre”.

Hora de muerte según Migob

El Ministerio de Gobernación el día del asesinato, el 16 de mayo, emitió una primera nota de prensa a las 3:00 p.m. donde informaba que a las 2:30 de la tarde supuestamente los reos políticos “se abalanzaron contra el personal del perímetro de seguridad, forcejeando con uno de los centinelas con claras intenciones de quitarle el arma reglamentaria, en dicho forcejeo hubo disparo que impactó al preso Eddy Antonio Montes Praslin, de 57 años de edad, quien fue trasladado de manera inmediata al centro asistencial más cercano”.

Sin embargo, esta versión es desmentida por presos políticos, quienes afirman que en ningún momento hubo forcejeo con los guardias, y que quienes llegaron a insultar y provocar fueron los centinelas vestidos de negro y el disparo que mató a Montes provino de una de las torres de seguridad ubicada por la galería 300 de máxima seguridad.

Además, los guardias entraron a la galería y golpearon a todos los presos políticos y les echaron gas pimienta en sus partes íntimas.

El Migob, una hora después, emitió una segunda nota de prensa donde confirma la muerte de Montes. “…el preso Eddy Antonio Montes Praslin, de 57 años de edad, falleció a las 16:05 horas de hoy jueves 16 de mayo 2019, mientras era atendido por personal médico de emergencia que le realizaba procedimiento de reanimación”.

La duda

Esta diferencia de horas entre el ataque a reos 2:30 p.m., según primera nota del Migob, el traslado de Montes al hospitalito Yolanda Mayorga a las 2:45 y la hora del deceso a las 4:05 p.m., cuando apenas le estaban dando procedimiento de reanimación, según segunda nota del Migob, más el estado grave descrito por el socorrista y preso político Chester Navarrete, despierta muchas dudas a la familia doliente.

“El jueves 16 de mayo a eso de las 2:45 de la tarde, los custodios le propinaron golpiza a presos políticos, hubo disparos con arma de guerra de parte de funcionarios hacia los reos, entre los que se encontraba mi padre Eddy Montes Praslin, quien resultó gravemente herido y a quien no se le prestó una inmediata atención médica, y he conocido que sus compañeros de celda trataron de darle primeros auxilios, pero ante la gravedad de la herida y la tardanza con que los funcionarios aceptaron trasladarlo para ser atendido por algún médico, mi padre ya iba agonizando y perdió la vida”, refiere Eddy Jafet Montes Montenegro en la denuncia por asesinato, que este viernes interpuso ante el Ministerio Público.

Jafet Montes, hija mayor del preso político asesinado y ciudadano estadounidense, ha peregrinado por las instituciones del estado en demanda de respuestas que le aclaren en que circunstancias se dio la muerte de su padre, cuya muerte exige no quede impune.

En espera de audiencia

Eddy Montes fue capturado por la PO en octubre de 2018 y pasó 56 días en las mazmorras del antiguo Chipote, antes de ser acusado penalmente de terrorismo y otros delitos por protestar contra el régimen de Daniel Ortega.

Para este 25 de junio tenía programado el juicio en el Juzgado Séptimo Distrito Penal de Juicio de Managua.

Su abogada Leyla Prado metió un escrito ante esa judicatura solicitando al juez que lleva el caso que pida informe a las autoridades del Sistema Penitenciario para explique en qué circunstancia se dio la muerte de Montes, ya que ellos estaban a cargo de preservarle la vida, pero a la fecha no se han pronunciado.

Funcionarios violaron ley

La abogada Leyla Prado explicó que la denuncia que se presentó en la Fiscalía por el asesinato de Eddy Montes es contra Julio Guillermo Orozco, director general del Sistema Penitenciario Nacional (SPN); Darling Morales Duarte, director del penitenciario, y Donald Pérez Garay, director del área de máxima seguridad en el penal.

En el mismo sentido, abogados penalistas y organismos de derechos humanos coinciden en que el director del Sistema tiene responsabilidad penal sobre la muerte del ciudadano estadounidense Eddy Montes y debe responder ante la justicia.

“Tienen responsabilidad penal, deben ser investigados y procesados los responsables, incluyendo los jerarcas del penitenciario. Hay un uso excesivo de la fuerza y deben ser investigados, detenidos y acusados para que respondan por la muerte de Eddy Montes y las lesiones de los demás presos políticos”, aseguró Boanerge Fornos, exfiscal departamental.