Rafael Nadal acaricia su duodécimo título de Roland Garros

El viento sopló con fuerza en Roland Garros este viernes, pero fue Rafael Nadal el auténtico huracán. Ganó en tres sets (6-3, 6-4, 6-2) a Roger Federer en el duelo de leyendas de semifinales y el domingo buscará su duodécimo título en París contra Novak Djokovic o Dominic Thiem.

El serbio y el austríaco se miden en la segunda semifinal. Ambos saben ya lo que es perder en una final de Roland Garros ante Nadal, Djokovic las de 2012 y 2014, y Thiem la del año pasado.

12th Roland-Garros final and 22 match win in a row, Rafael Nadal secures a 6-3 6-4 6-2 win over rival Federer.

Highlights with @Emirates #RG19 pic.twitter.com/cnESAQlWja

— Roland-Garros (@rolandgarros) 7 de junio de 2019