The Economist: Desaparición de Bancorp no dañará al sistema financiero, pero reservas internacionales perderán US$200 millones

La desaparición del Banco Corporativo (Bancorp SA) no tendrá ningún impacto significativo en el sistema financiero nacional, aunque provocará que los depósitos financieros en el Banco Central se reduzcan, lo que se reflejará en menores reservas internacionales, señaló en su reciente reporte The Economist Intelligence Unit (EIU), la unidad de análisis de negocios de la influyente publicación británica The Economist.

“Dado su aislamiento financiero, el cierre del Bancorp no tendrá un impacto más amplio en el resto del sistema bancario”, precisa EIU, que señala que este cese “significará que habrá una reducción adicional en el nivel de dólares estadounidenses mantenidos dentro del sistema bancario”.

Según las previsiones de la EIU, el cierre del Bancorp significará que las reservas internacionales brutas de Nicaragua al término de este año caigan a 1,800 millones de dólares, frente a los dos mil millones de dólares que se han mantenido desde el año pasado.

Bancorp, propiedad de Albanisa, de la cual es accionaria mayoritaria Petróleos de Venezuela (PDVSA), fue sancionado por Estados Unidos este año, por supuestamente estar involucrado en actividades ilícitas, incluido el lavado de dinero en beneficio de las cuentas de allegados a la familia Ortega Murillo, según señaló el Departamento del Tesoro de EE. UU. cuando emitió la sanción en abril pasado.

Estados Unidos comenzó una persecución de los activos de las dictaduras de Nicolás Maduro y Daniel Ortega, para forzar el retorno a la democracia.

Según auditorías de firmas internacionales, las cuales fueron reconocidas por las autoridades del Bancorp, este banco tiene fuertes vínculos con el Banco Central, dado que en los últimos dos años se había convertido en uno de los principales tenedores de papeles bursátiles del Estado y el BCN.

“Nuestro banco se encuentra imposibilitado de seguir haciendo negocios debido a la sanción impuesta por la OFAC el día 17 de abril del presente año”, adujo Luis Bárcenas Reyes, representante legal del Bancorp, en la carta de petición de disolución voluntaria anticipada dirigida a Marta Mayela Díaz Ortiz, superintendente de Bancos y Otras Instituciones Financieras.

Actualmente el Bancorp está en proceso de entrega de los depósitos y a espera de su junta liquidadora, que no ha sido publicada por la Siboif.

La mala jugada de Ortega

A principio de marzo de este año el régimen de Daniel Ortega ordenó que el Estado de Nicaragua comprara Bancorp, que se pagaría a través de la emisión de deuda pública que sería cancelada en un plazo de cinco años con una tasa de interés del 6 por ciento anual.

En el mes siguiente, es decir abril, Estados Unidos sancionó al banco, matando así las aspiraciones del régimen de convertirlo en el Banco Nacional.