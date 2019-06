“Quedé solo en las galerías, pero con todo el calor humano que me dieron”. La carta de un preso político que sigue en la cárcel

Pedro Gutiérrez González es uno de los 89 presos políticos que el régimen de Daniel Ortega aún mantiene en las cárceles de Nicaragua. En una carta dirigida a Nicaragua, Gutiérrez asegura que quedó solo en la Galería 16-1 del Sistema Penitenciario Jorge Navarro, conocido como La Modelo, pero con el calor humano que recibió de sus compañeros.

“Estoy feliz, contento que todos mis hermanos hayan salido libre. Que hayan regresado al seno de su hogar”, se lee en la carta. Gutiérrez habla de los 56 reos políticos que fueron liberados este martes entre ellos los periodistas Lucía Pineda y Miguel Mora; los líderes Yubrank Suazo, Cristopher Nahiroby Olivas, Byron Estrada y Amaya Coppens, así como Medardo Mairena y Pedro Mena.

“Doy gracias a Dios por la fortaleza que me da en estos precisos momentos donde me encuentro, con sentimientos encontrados, pero firme, muy firme en mi lucha por ver a Nicaragua libre. Quedé solo en las galerías pero con todo el calor humano que me dieron mis hermanos al momento que me tocó despedirles”, dice Gutiérrez.

Al final de la carta, Gutiérrez hace mención a las palabras que le habría dicho el padre León Pallais, sacerdote jesuita: “Pedrito yo jamás pongo en duda tu fortaleza”. Y escribió ¡Viva Nicaragua libre!”, “Eddy Montes Preslin. Presente”.

Gutiérrez, quien tiene una prótesis en su pierna derecha, fue secuestrado desde el pasado 4 de julio de 2018. A él lo acusan de robo agravado y secuestro simple por haber participado en manifestaciones. Su caso está en el Juzgado Noveno del Distrito Penal de juicio de Managua.

Verónica Ordóñez, esposa de Gutiérrez, llegó en horas de la mañana y angustiada a La Modelo en busca de su esposo. “Estoy aquí desde las 7:30 de la mañana preguntando por él porque aún no llega a la casa, mientras los otros que viven en Managua ya los llegaron a dejar. Estoy muy preocupada”, dijo Ordóñez que pensó que estaría dentro de los libertado, pero no, su esposo quedó dentro.