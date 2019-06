La inusual forma de motivar de Henry Duarte a los jugadores para el debut ante Costa Rica

Es el partido que soñó y pidió a los “Dioses del futbol” disputar en la Copa Oro 2019. Es el partido que más emoción le genera desde 2015 que dirige a a Nicaragua. El técnico costarricense Henry Duarte anhela dejar una buena impresión en su país y está preparando con esmero cada detalle del choque, quiere que todo salga bien y que sus jugadores lleguen en la mejor forma mental y tácticamente. Por eso no pierde oportunidad de motivarlos y se vale todo.

“Quiero decir algo aquí y que se lo digo a ellos (los jugadores), si alguno de elloS está escuchando la entrevista, yo les he dicho con el perdón de todos, no me quiero meter en cuestiones políticas. Si tantos familiares de ustedes a veces han ido a la guerra en pos de una ilusión, nosotros vamos a ir a una guerra en pos de una ilusión, con la ventaja que no vamos a morir. Ustedes son de un país donde la gente ha luchado, ha ido a la montaña, nosotros vamos a ir 90 minutos, no a sufrir, sino a tenerlo el deleite del placer que nos vean exhibir en todo el mundo”, declaró Duarte a Teletica en una entrevista publicada este miércoles.

El seleccionador consideró que el jugador tico no le gusta la disciplina y al nacional es todo lo contrario. “El nicaragüense, tiene muchísimos deseos de aprender, muchísimo deseo de mejorar, se somete a cualquier tipo de disciplina con tal de mejorar, quieren sentirse tomados en cuenta futbolísticamente hablando, son tan aguerridos como la historia nicaragüense lo indica” apuntó el Duarte quien destacó su compartimiento ante Messi, Kun Agüero, Lo Celso y Otamendi. “Cada día ser mejores”, remarcó.

Duarte sostiene que los seleccionados están enfocados y mira en sus ojos que pueden sacar un resultado positivo que sería histórico este domingo (6:00 p.m.,) en San José. “Siempre trato de influenciar en mis jugadores, esa idea siempre de que ellos se atrevan… Vamos a atrevernos, porque yo considero que la selección que está obligada es Costa Rica, está sumamente obligada… Por ser la favorita del grupo, ser en Costa Rica el partido, tiene que ganar la Copa o ir a la final, entonces a nosotros nos da la tranquilidad que no somos favoritos, pero hemos mejorado”.

Desde que Duarte dirige a Nicaragua se enfrentado a Costa Rica en dos ocasiones: amistoso 2015 que perdió 1-0 y Copa Centroamericana 2017 que empató sin goles. Ahora cree que este grupo es más fuerte que los dos anteriores. “Nicaragua ha madurado muchísimos hasta entonces, no con esto quiero justificar algo, sino que en Liberia hubo sentí que hubo mucho respeto a Costa Rica, los jugadores idolatraban en alguna medida a los jugadores de ese momento en Costa Rica, los admiraban, luego en Panamá era la Copa Centroamericana no estaban en cien por ciento, ahora creo que va a hacer diferente. Primero esa idolatría ya no se va a dar, hace ocho días atrás se enfrentaron a Messi y Agüero, entonces ya como que pasaron otra barrera, ya no van a ver a los jugadores de Costa Rica como sus ídolos, sino como un jugador más que va a estar al frente, y es una selección que también ha ido creciendo bastante y han madurado”.