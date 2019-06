Henry Duarte tras la goleada tica: “La única manera de buscar el resultado era atreviéndose”

En la conferencia de prensa Henry Duarte trató de enmendar con palabras lo que ante los ojos de todos había sido una pesadilla. “Me hago la misma pregunta, no sé porqué no jugaron el primer tiempo como el segundo. Nos hicieron goles que no tenían que ser”, comentó el estratega.

Sobre el caso de Justo Lorente, quien falló directamente en dos de los cuatros goles del partido mencionó: “Le dije a Lorente mi molestia. Me gusta asumir mis responsabilidades y mis culpas. Henry Maradiaga todavía no está listo para estos partidos y Bryan Rodríguez tiene un físico que no es el mejor”.

El entrenador tico señaló que jugarle de esa manera a Costa Rica como lo hizo Nicaragua era una osadía: “Era una osadía jugar así, pero la única manera de buscar un resultado era atreviéndose. No estoy preocupado por lo que pasó porque nuestros dos verdaderos rivales serán Haití y Bermudas. Confío que clasificaremos”.

Nicaragua mejoró notablemente en el segundo tiempo cuando Costa Rica se había tomado un respiro después de estar 3-0, eso es lo que rescata el técnico del encuentro.

“Corregimos los errores en el segundo tiempo y el equipo ya tuvo agresividad, en el futbol moderno si no tienes jugadores que hagan diferencia en la ofensiva no hay chance de ganar”, apuntó el seleccionador.

“Lo mejor fue que a pesar del 3-0, Nicaragua fue arriba, encaró el partido y supo manejarlo. No tenemos tanto volumen competitivo y la única manera de crecer es jugando así”, comentó el estratega.

