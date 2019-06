Los orteguistas marcharon en el “Repliegue al vapor” sin asedio

Mientras en el país las marchas opositoras siguen prohibidas por la Policía Orteguista desde el pasado 29 de septiembre de 2018, cientos de fanáticos del Frente Sandinista realizaron este sábado una marcha propagandística por los barrios del sur de Managua para conmemorar el 40 aniversario del “Repliegue al vapor”, una masacre de guerrilleros previo al triunfo de la revolución.

Desde hace nueve meses varias organizaciones no gubernamentales, de sociedad civil, en incluso gremios políticos y empresariales han solicitado permisos para marchar, pero la Policía se ha negado a otorgarlos, a pesar de que el pasado 29 de marzo el gobierno de Daniel Ortega firmó un acuerdo en el que se comprometía a “fortalecer los derechos y garantías ciudadanas”.

“Garantizar el derecho a concentración, manifestación y movilización política, en cumplimiento con la Constitución y las leyes de la materia”, expresa el documento firmado, y agrega: “Asimismo, se reconoce que no requiere permiso previo el derecho a la reunión pacífica, que no afecte a la libre circulación de personas y vehículos y que no altere la normal convivencia de la población”.

Lea también: Orteguistas atacan la catedral de León, donde se realizaba un homenaje al monaguillo asesinado

Desde entonces las escasas movilizaciones de opositores han sido asediadas y reprimidas. Muchos de los manifestantes fueron encarcelados después de participar en piquetes y todavía hay algunos que se encuentran en las cárceles como parte de los más de 80 presos políticos que no han sido liberados.

La caminata sandinista de este sábado inhabilitó las arterias principales del barrio San Judas, donde inició la marcha, hasta El Crucero de Managua, donde queda ubicada la hacienda El Vapor, donde se conmemora la masacre de hace 40 años.

Lea también: Policía ocupa vehículo a matrimonio que trasladó a Irlanda Jérez tras su liberación

“Daniel (Ortega) se queda”, rezaban leyendas en cintillos y camisetas que llevaban los militantes orteguistas en las calles de los barrios. Muchas camionetas, con las banderas rojinegras, cerraron el tráfico durante todo el recorrido.

¿Hostigamiento?

Este sábado la Policía Orteguista amenazó con llegar al hotel Contempo de Managua por albergar una reunión de la Unidad Nacional Azul y Blanco, según dijeron algunos miembros de esta organización.

Le puede interesar: Policías detienen a un hombre, le quitan la bandera azul y blanco y la tiran al suelo

La reunión se realizó sin presencia policial, pero la administración del hotel negó a LA PRENSA y otros medios de comunicación que la reunión se estuviera llevando a cabo e incluso le negaron la entrada al excarcelado Edwin Carcache.