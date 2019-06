Nicaragua | Lo que necesita saber para comenzar su día (19 de junio)

Los nicaragüenses mantienen este miércoles 420 días de manifestaciones contra la dictadura de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo en demanda de justicia por las víctimas mortales y los heridos; así como la liberación de los presos políticos y la restitución de sus derechos. Madres de presos políticos convocan un plantón en La Modelo; vence plazo de la Nica Act para decidir sanciones a funcionarios orteguistas; Alianza Cívica entrega a garantes de las negociaciones la lista de los presos políticos. Estas son las noticias más importantes que debe conocer.

Madres de presos políticos protestan en La Modelo

Un grupo de madres de los presos políticos, que aún permanecen detenidos en el Sistema Penitenciario Jorge Navarro en Tipitapa, convocaron a un plantón a las afueras de la cárcel para exigir su liberación. Los presos políticos, según las mujeres, aparecían en las listas conciliadas entre los representantes del régimen de Daniel Ortega y de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia en la mesa de negociaciones.

La manifestación que fue convocada por la Unión de Presos Políticos de Nicaragua para este miércoles ocurre ejercer presión al régimen orteguista ante su negativa de liberar más presos políticos.

Human Rights Watch presenta informe sobre la represión contra los autoconvocados

Human Rights Watch presenta este miércoles un informe sobre la represión del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo contra los manifestantes y opositores en Nicaragua que protestan desde abril de 2018. La memoria, según detalla el organismo, insta a los gobiernos de América y Europa “a aplicar sanciones individuales contra altos funcionarios nicaragüenses” y a que ejerzan presión para hacer justicia por las víctimas mortales y los lesionados.

El organismo denuncia las torturas que han sufrido los manifestantes en las cárceles y los procesos judiciales viciados en su contra, así como la persecución judicial de la que son víctimas los manifestantes. También muestra la negativa del sector salud de atender a los heridos en las protestas que se desarrollaron en todo el país y, que por el asedio y persecución policial y paramilitar, ha adquirido otras formas.

Finaliza plazo de la Nica Act para decidir sanciones a funcionarios orteguistas

Este 20 de junio se cumple el plazo de 180 días para que las agencias de seguridad y de inteligencia de Estados Unidos presenten un informe detallado sobre los funcionarios del régimen de Daniel Ortega que son violadores de derechos humanos o están involucrados en actos de corrupción, lo que servirá para aplicar las sanciones individuales que establece la ley de sanciones Nicaraguan Investment Conditionality Act, mejor conocida como Nica Act.

El informe será presentado este jueves 21 de junio por el jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Mike Pompeo, ante el Congreso de Estados Unidos, lo que para el analista político Eliseo Núñez Morales es prueba del grado de importancia que le da Estados Unidos a la situación de Nicaragua.

Alianza Cívica entrega a garantes de las negociaciones la lista de los presos políticos

La Alianza Cívica entregó este martes en la sede de la Nunciatura Apostólica a los testigos y acompañantes de las negociaciones con el gobierno, a Luis Ángel Rosadilla y al nuncio Waldemar Sommertag, un documento, en donde señalan los incumplimientos del régimen de Daniel Ortega, los acuerdos suscritos en marzo pasado que tienen que ver con la libertad de todos los presos políticos y la restitución de los derechos y garantías ciudadanas.

Este martes se cumplió el plazo de los 90 días que el régimen acordó en las negociaciones para liberar a todos los presos políticos, sin embargo, a unas horas de cumplirse el plazo, de acuerdo a la Alianza Cívica aún quedan 84 ciudadanos encarcelados que el gobierno no reconoce como presos políticos.

“Nosotros les hemos dichos a los garantes que tomen nota de que el gobierno no le ha dado pleno cumplimiento al acuerdo de lo se firmó el 27 de marzo sobre la liberación de los presos políticos”, sostuvo Carlos Tünnermann , miembro negociador de la Alianza Cívica.

Editorial | ¿Ortega quiere que lo sancionen?



Donald Trump oficializa su candidatura para las presidenciales de 2020

El presidente estadounidense, Donald Trump, lanzó este martes en Florida su campaña para la reelección en las presidenciales de 2020 estrenando el eslógan “mantengamos la grandeza de EE.UU.” y asegurando que la economía de su país es la “envidia” del mundo.

Cerca de 20,000 seguidores en el Amway Center en Orlando, en el centro de Florida, lo ovacionaban eufóricos, portando gorras rojas y cantando “¡Construye el muro!”, refiriéndose a la prometida valla en la frontera con México.

A pesar de que las primeras encuestas muestran que el magnate republicano es vulnerable, Trump buscará una reelección con el espaldarazo que recibe de una economía fuerte y de una leal base de seguidores de derecha.

El testimonio del joven que fue marcado con las siglas FSLN en su espalda

“Fui secuestrado, robado, ultrajado, violentado mis derechos, violentado mi cuerpo tanto físico, psicológico y sexualmente”, relató Leonardo Rivas Guevara, secuestrado durante seis días por parapolicías del régimen orteguista. Lea más aquí.

Rivas Guevara fue secuestrado el 10 de junio entre las una y dos de la madrugada. Sus agresores irrumpieron el lugar donde él laboraba y dormía, en Carretera Sur, y lo golpearon hasta dejarlo desmayado.

La víctima recobró la consciencia cuando se encontraba en una estación policial. “Fui procesado en el sentido que me tomaron fotos, me entrevistaron, me desnudaron y golpearon en ese lugar. Luego de eso, otra vez estuve inconsciente y cuando recobré el conocimiento estaba en un casa”, relató el joven de 23 años.

Familiares de nica que apareció muerto en EE.UU. piden ayuda para repatriarlo

Maxwell Ortez Herrera, hermano del nicaragüense Ledis José Ortez Herrera, encontrado muerto el primero de junio en una región del desierto de Arizona, Estados Unidos, dijo que no tienen los 7,500 dólares que se requieren para repatriar los restos de la víctima hacia Nicaragua.

“Las autoridades estadounidense nos habían manifestado que necesitábamos 5 mil dólares para repatriar a mi hermano Ledis José a Nicaragua, pero ahora ha habido problemas porque se deben garantizar otros pagos por el uso de la morgue, la cremación del cuerpo, la caja metálica (sellada) que contendrán las cenizas, y que deben ir dentro de un ataúd sellado, y los costos del avión para trasladarlo a nuestro país”, expuso Maxwell.

El pasado 05 de junio, un funcionario estadounidense de migración, identificado como Comandante Esparza, se contactó con los padres de Ledis José para informarles de su muerte. Su identificación fue posible gracias a que en uno de los bolsillos de su pantalón portaba su cédula de identidad nicaragüense y otros documentos de origen mexicano, y que certifican que la víctima estuvo en el país azteca, desde donde ingresó a territorio norteamericano.