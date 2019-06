Los motivos del viaje a Miami de la alcaldesa designada Reyna Rueda, boicoteado por la comunidad nicaragüense

El viaje que ha realizado a Miami la alcaldesa de Managua, Reyna Rueda, y que autoconvocados nicaragüenses radicados en Estados Unidos han denunciado y llamado a un boicot, es para participar en una conferencia interamericana de alcaldes que inició este lunes 17 y finaliza mañana 20 de junio, donde además se presentará un programa de financiamiento al que se podría aplicar.

De acuerdo a la página web de la Universidad Internacional de Florida (FIU, por sus siglas en inglés), esta casa de estudios, el condado de Miami-Dade y el Instituto de Administración Pública y Servicio a Comunidad, son los organizadores del evento que lleva como nombre “Construir las comunidades del mañana: desde el desarrollo económico, resilencia y la sostenibilidad”.

En esta actividad habrá un espacio para presentar el proyecto de apoyo monetario, que va de 5 a 50 millones de dólares y que forma parte de la campaña “500 soluciones climáticas para América Latina y el Caribe”.

La FIU por medio de su cuenta en Twitter, se pronunció ante la polémica provocada por la llegada de la alcaldesa designada: “La alcaldesa Reyna Rueda es una de las cientos de participantes en la Conferencia de Alcaldes @ipmcs. Ella no recibió una invitación especial ni es una oradora en el evento. Nuestro único objetivo es promover la democracia”, cita el tuit de la FIU.

Mayor Reyna Rueda is one of hundreds of participants in the @IPMCS Conference of Mayors. She did not receive a special invitation nor is she a speaker at the event. Our only goal is to promote democracy.

