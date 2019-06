LA PRENSA y TBWA Nicaragua, finalistas en el Festival de Creatividad Cannes Lions

View this post on Instagram

¿Se ha imaginado vivir sin información? Por primera vez en casi 93 años el diario LA PRENSA publica su portada prácticamente en blanco, solo con la pregunta: ¿se ha imaginado vivir sin información? La decisión de LA PRENSA se debe a que hoy se cumplen 20 semanas que la Dirección General de Servicios Aduaneros mantiene secuestrada materia prima propiedad de esta empresa, que llegó a Nicaragua en septiembre de 2018. Los medios independientes, sean radio, televisión, plataformas digitales o impresas han sido silenciados uno a uno, limitando el acceso a la ya poca información que tienen los nicaragüenses desde antes del 19 de abril. Nuestro compromiso es seguirles informado. #nicaragua #sosnicaragua #journalism #newspaper