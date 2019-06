Senador Marco Rubio da ultimátum al régimen de Daniel Ortega para liberar a todos presos políticos

Un día después que se cumplió el plazo que establece la Nica Act para aplicar más sanciones a funcionarios del régimen de Daniel Ortega, el senador Marco Rubio dio un ultimátum a la dictadura nicaragüense, para que cumplan con todos los compromisos firmados en la mesa de negociaciones, entre estos la liberación sin condiciones de todos los presos políticos.

Rubio abrió un hilo en su cuenta de Twitter para recordarle al régimen de Nicaragua los compromisos adquiridos en la mesa de diálogo entre sus delegados y la oposición agrupada en la Alianza Cívica, conversaciones que actualmente están suspendidas por la falta de cumplimiento de los acuerdos de parte del oficialismo.

El senador estadounidense insta a Ortega a reconsiderar su postura y que cumpla con lo pactado, sino serán aplicadas más sanciones, como lo establece la Nica Act. “La represión tiene que terminar. No se les olvide, el NicaAct y demás sanciones están sobre la mesa por pretenden usar las negociaciones como una táctica de engaño”, manifiesta en el último tuit Rubio.

El congresista estadounidense Albio Sires también escribió un mensaje sobre Nicaragua en su cuenta de Twitter, acompañado de una declaración que compartió en un archivo adjunto, en la que señala que Ortega ignora el plazo para liberar a todos los presos políticos.

The people in #Nicaragua are demanding a return to democracy while #Ortega disregards the deadline to release political prisoners. We will not allow repression and human rights violations to go unanswered #SOSNicaragua. For my full statement: https://t.co/Sk5ReyQ0zn

— Albio Sires (@RepSires) 20 de junio de 2019