Monseñor Abelardo Mata: “No podemos ser perros mudos y callarnos, hay que llamar a la conversión, aunque nos amenacen”

El Obispo de la Diócesis de Estelí, Monseñor Juan Abelardo Mata, alertó este domingo del aumento de amenazas de muerte contra sacerdotes católicos y la presencia de paramilitares en el interior de los templos católicos de ese departamento.

Lo anterior lo expresó Monseñor Mata mientras oficiaba una misa dominical en Estelí, al señalar que en una reciente reunión de sacerdotes de la diócesis hubo un párroco que le expresó: “No callarán la verdad, aunque me maten”, cuando el cura denunciaba que a su templo se presentaban elementos paramilitares.

“Yo le digo a los párrocos, si ustedes ya captaron a la persona (paramilitar) que anduvo volando bala contra los muchachos, a un paramilitar que se les ha colado en el coro o en la catequesis, no, no lo alejen, no lo alejen, tóquenle el corazón e invoquen a Dios. Si se acercó con mala voluntad Dios es poderoso y más fuerte que esa mala voluntad, pero no podemos ser perros mudos y callarnos, hay que llamar a la conversión, aunque nos amenacen. Últimamente están saliendo muchas amenazas, y ya con nombre y apellidos, y yo he puesto en alerta a todos los presbíteros”, expuso el obispo esteliano.

“El sacerdote que le dijo a Monseñor Mata de que no callarán la verdad aunque me maten fue el padre de aquí de Ocotal, porque a estos paramilitares se les ve venir a las misas vestidos de camisetas negras y usando gorras con gafas negras, porque como son ateos, delincuentes y asesinos como su amo no respetan los templos”, dijo el feligrés católico José Amado Tercero Ponce, quien asegura que él y su familia han dejado de asistir a las misas por temor.

Paramilitares asediando iglesias

En casi todas las iglesias o templos de municipios de los departamentos de Nueva Segovia, Madriz y Estelí son vistos constantemente grupos de paramilitares ingresando a templos católicosen distintas localidades.

Monseñor Mata, quien también es Secretario de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN), manifestó que hay muchas personas que han empezado a golpearse el pecho, “sobre todo ahora que cumplimos un año de los primeros asesinatos de nuestros chavalos en esta ciudad, y aquí en un punto cercano al parque, un francotirador dispara contra un joven para descubrir, después con gran horror, que era su hijo. Miren la violencia hasta dónde llega, el fanatismo, el no usar la cabeza”, finalizó diciendo Mata mientras recordaba la muerte de los nueve jóvenes estelianos que fueron asesinados durante las protestas de abril del año pasado.

Recientemente, el Padre Pedro Denis Obando, párroco de la Catedral de Estelí abandonó el país por las amenazas de muerte que estaría recibiendo por parte de fanáticos orteguistas, principalmente paramilitares que presionaban a que se convirtiera en informante de los movimientos de Monseñor Mata.



Mata se vio obligado a ayudar a salir del país al sacerdote Obando. “Vienen a la catedral a oír lo que le dice el Obispo en su misa, y siempre lo digo: aquí se violentan los derechos humanos con este gobierno, y siempre lo seguiré diciendo, y por decir verdades me amenazan de muerte a mi persona y a mi equipo de trabajo, entre ellos sacerdotes y laicos que con valentía se mantienen al lado del Obispo, denunciando todo tipo de vejámenes a la población por grupos de paramilitares que hasta toman fotos y hacen grabaciones de videos y audios”, dijo en esa ocasión monseñor Mata.