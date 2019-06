Medardo Mairena, líder campesino: “No podemos confiar en este sistema que ha capacitado a su policía y a sus militantes para que torturen y asesinen al pueblo”

El líder campesino Medardo Mairena, acusó al dictador Daniel Ortega de adoctrinar a su policía y a su militancia “para asesinar al pueblo” y señaló a la dictadura Ortega-Murillo “de ser los únicos responsables” de las sanciones que Estados Unidos ha aplicado ha sus funcionarios.

“No podemos confiar en este sistema que ha capacitado a su policía y a sus militantes para que torturen y asesinen al pueblo. No podemos seguir así y no vamos a descansar hasta ver a Nicaragua libre nuevamente. Ya es tiempo que Orega sepa que las calles son del pueblo y que Nicaragua no es su propiedad privada”, expresó el campesino.

Mairena quien pasó 11 meses en la cárcel, acusado de terrorismo por el régimen, recobró su libertad el pasado 11 de junio. Señaló que el país quiere justicia y paz, pero a la vez denunció que el régimen tiene una visión de estar en el poder y de continuar irrespetando los derechos constitucionales de la población.

“Todos los nicaragüenses queremos justicia, queremos paz, pero el régimen continúa siempre con su prepotencia; siempre está con la ambición de estar en el poder y con la ambición del dinero y esa visión se vuelve como una venda para no respetar los derechos de los nicaragüenses; pero aquí todos estamos claros que mientras Ortega no respete los derechos humanos de los nicaragüenses, Nicaragua no va vivir en paz nunca”, aseguró Mairena.

Mairena insistió en que no se puede confiar en Ortega mientras “continúa irrespetando el derecho a la libre expresión, asediando y reprimiendo la libre y pacífica manifestación”.

“Como podemos confiar en la policía que ya sabemos que son los secuestradores, los torturadores y los asesinos. Cómo podemos confiar en una Asamblea Nacional que hace leyes que violentan los derechos de las personas, violenta la Constitución Política. Por ejemplo de qué sirve que haya una ley de autonomía para la Costa Atlántica, cuando sus derechos son violentados y Ortega decide desde aquí. Nosotros lo que necesitamos es un cambio, un cambio donde nuestros derechos sean respetados como lo dice nuestra Constitución Política”, enfatizó el campesino.

“Seguiremos con nuestra frente en alto”

Mairena envió un mensaje contundente al régimen de Daniel Ortega que gobierna el país desde el 2007. “Queremos que haya mejores oportunidades para nuestros hijos. No vamos a descansar. No vamos ha heredarle una esclavitud a nuestros hijos. No vamos a caducar; vamos a continuar con nuestra frente en alto, denunciando las injusticias que viene cometiendo el régimen”, afirmó Mairena.

Sobre las sanciones que Estados Unidos ha aplicado al régimen orteguista y sus funcionarios, el líder campesino las califica de necesarias.

“En este momento son necesarias porque han venido de manera directa a personas que violentan los derechos humanos en Nicaragua, personas que abusan del poder, personas que no se apegan a la Constitución sino que obedecen a un Frente Sandinista, a una ideología política y no a los intereses del pueblo. Nunca han querido escuchar a los nicaragüenses”, expuso Mairena.

Ortega discrimina a los campesinos

El líder campesino sostiene que Ortega “discrimina e irrespeta al campesino” y recordó que el movimiento campesino ha soportado la represión de la dinastía desde hace más de 5 años, por defender sus tierras.

“Ortega debe entender que los campesinos somos personas pensantes e inteligentes y nunca vamos a caer en su provocación. Seguiremos en la lucha por la libertad y si eso va costar la vida y volver nuevamente a la cárcel, estamos dispuestos a sufrir ara que haya justicia y una verdadera libertad. El régimen ha querido convertir la mentira en verdad, pero eso nunca lo va lograr porque esta es una semilla que ha germinado y que nunca va poder aplastar”, aseguró Mairena.

Abogar por presos políticos

Por otro lado, Mairena explicó que no van a descansar hasta ver al último preso político libre y para ese fin están en contacto con la comunidad internacional para que se presione al régimen y libere a los 85 presos políticos que aún continúan en las cárceles.

“No vamos a descansar hasta verlos libres porque nunca debieron estar presos, pero Ortega, los tiene secuestrados, como rehenes. El régimen cree que porque tiene las armas se va ha mantener en el poder todo el tiempo. Se equivoca. Nosotros no hemos necesitado de armas para elevar nuestra voz todo el tiempo; siempre nuestra arma ha sido la Azul y Blanca (la bandera). Nuestra bandera es y será nuestra arma”, dijo Mairena.

