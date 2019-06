Bayardo Arce asegura que Estados Unidos no investigó a funcionarios orteguistas sancionados

El asesor económico del régimen de Daniel Ortega, Bayardo Arce, cuestionó en un acto en celebración del décimo aniversario del ente autónomo Procompetencia, la aplicación de sanciones de Estados Unidos contra los funcionarios del régimen, a los que asegura, no investigaron y tras sancionarlos, no les permitieron defenderse bajo el principio del derecho internacional.

“Se ha preguntado alguna vez si esos sancionados fueron investigados, si hay una acusación se les dio derecho a la defensa porque hay principios internacionales en el derechos de la justicia. Allá un funcionario del Tesoro (de Estados Unidos) dice fulano es corrupto y violó derechos humanos, sanción. El otro principio del derecho internacional es el derecho a la defensa, a nadie le dan derecho a la defensa, están sancionados. Y corren los bancos, cierran las cuentas. Como que nos estamos acostumbrando a un mundo tremendamente perverso e injusto, eso es lo que desgraciadamente nos viene de nuestro vecino del norte”, aseguró Arce tras cuestionar a la periodista que lo entrevistó.

Estados Unidos ha sancionado a 13 funcionarios orteguistas, entre ellos el expresidente del Consejo Supremo Electoral (CSE), Roberto Rivas; el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras; y al jefe de facto de la Policía Francisco Díaz. Diferentes organismos nacionales e internacionales de derechos humanos han documentado y revelado cómo los funcionarios, desde sus cargos, han violentado los derechos de los ciudadanos que se han manifestado en contra del régimen.

Arce sostiene que la Nicaraguan Investment Conditionality Act, mejor conocida como Nica Act “está en vigencia desde hace rato”, aunque se contradijo asegurando que Estados Unidos “nunca ha necesitado una ley como la Nica Act para imponer su voluntad”.

“La Nica Act lo que manda es a bloquearnos en los organismos internacionales y ya lo están haciendo. Es decir, porque Estados Unidos no necesita una ley para presionar e imponer bloqueo. Y desgraciadamente nuestro mundo está lleno de gente muy confundida, yo realmente, después de tener el ejemplo de Sandino, después de vivir la independencia, a mi me extraña cuánta gente recibe como normal, por ejemplo, esta política de sanciones”, agregó Arce.

La Nica Act, la herramienta con la que se han sancionado a nueve funcionarios, restringe los préstamos en las instituciones financieras internacionales, exceptuando el financiamiento para proyectos que promueven la democracia y las necesidades básicas del pueblo nicaragüense.

El funcionario orteguista acusó a Estados Unidos de presionar y chantajear a los organismos multilaterales para que cortaran la cooperación que ya se le había aprobado a Nicaragua. “No lo han hecho a totalidad, ahí van poco a poco, pero nos llevan con cuenta gota, haciéndonos más difícil la tarea”, dijo.

Puede interesarle: Congresista estadounidense Mario Diaz-Balart afirma que salida de presos políticos es insuficiente para detener sanciones

Criticó, además, al sector privado nicaragüenses de mostrar otra realidad en el país, ya que “la banca norteamerica, recuerden que Estados Unidos tiene el monopolio de la divisa mundial del dólar, sencillamente le han cortado los financiamientos a la banca local, a las grandes empresas que se financiaban desde afuera, las compañías de seguro le han cortado los seguros a las operaciones de comercio internacional y a ver si de esa manera ahogaban el país”.

Sobre la reforma tributaria

El asesor del régimen en asuntos económicos aseguró que Ley de Concertación Tributaria está siendo revisada tal y como quedó establecido por la misma reforma, y que para eso se está invitando a diferentes cámaras y empresas para cuente su experiencia y así poder encausarla.

“Optamos por incorporar todo que pudimos antes de aprobar la ley y darnos un periodo para revisarla, ahorita estamos invitando a cámaras y empresas para ver cómo les está yendo con la reforma y que experiencia han sacado y que aporte dan para encausarla porque la reforma necesaria”, dijo Arce.

Lea además: El régimen de Daniel Ortega calla ante sanciones de los Estados Unidos contra sus funcionarios leales

La reforma establece en el acápite IV del artículo sexto que a más tardar al finalizar el primer trimestre posterior a la entrada en vigencia de la presente Ley, se deberá convocar a un proceso de revisión integral entre autoridades de Gobierno y sector privado en su conjunto, con la finalidad de conocer y evaluar los resultados obtenidos como consecuencia de la aplicación de la presente reforma”.

Arce dijo que el país no se encuentra en las mejores condiciones, por las sanciones que le han aplicado al país y que amenazan con cortar hasta los préstamos ya contratado por el país.

“Hay un país caminado en medio de las dificultades, no estamos nada más lamentándonos de las barbaridades que nos han hecho, porque hay mucha gente que incluso estábamos preguntando hace poco que si la gente quería el Nica Act, el Nica Act ya está en vigencia hace rato, Estados Unidos no ha necesitado una ley como la Nica Act para imponer su voluntad y así lo ha hacen. No necesitaban seis meses para que le dieran un informe el congreso sino portábamos bien o mal, inmediatamente comenzaron hablar con los organismos multilaterales a presionarlos, a chantajearnos, para que nos cortaran la cooperación ya comprometida, ya aprobada, no lo han hecho a totalidad pero lo han hecho a cuentagotas haciendo más difícil la tarea”, sostuvo.

Agregó que de hecho el sector se vio obligado a hacer una reforma tributaria para aumentar la recaudación y cubrir el hueco que había creado esos bloqueos, “esos bloqueos que muchos malos nicaragüenses andan pidiendo, están pidiendo que nos bloquen más”.

Se escuda en declaraciones de Almagro

El asesor retomó la declaraciones de secretario de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro sobre las diferencias que habían en la crisis que vive Nicaragua y Venezuela.

Lea también: Sanciones a Gustavo Porras suponen su inhabilitación en la Asamblea Nacional, según analistas

“Necesitamos recaudar para que alguien que ha sido injustamente agresivo con nosotros como el secretario de la OEA, tenga que decir como acaba de decir en Colombia que nuestra diferencia con Venezuela es que aquí se gobierna, que aquí se sigue encaminando los programas de salud, de infraestructura”, dijo.