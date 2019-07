Honduras decreta emergencia nacional por epidemia de dengue que ha cobrado 44 víctimas en el 2019

Honduras declaró una alerta a nivel nacional por el dengue, que ha dejado al menos 44 muertos en lo que va de año, anunciaron las autoridades del gobierno. La ministra de Salud, Alba Flores, explicó en rueda de prensa que la emergencia comprende los 298 municipios de los 18 departamentos, en vista de la alta incidencia de la enfermedad, provocada por el mosquito Aedes aegypti.

“Estamos activando todas las instituciones gubernamentales y no gubernamentales para ejecutar una serie de acciones” de combate contra el vector de la enfermedad, añadió la ministra.

El responsable de Vigilancia Epidemiológica, Gustavo Urbina, detalló que en 2019 “se ha confirmado” la muerte de 44 personas y otras 35 “sospechosas” de haber muerto a causa de la enfermedad. “Tenemos una cantidad acumulada de 15,406 casos de dengue”, de los cuales 5,032 son de variedad “grave”, lamentó el Urbina.

El subcomisionado de Contingencias, Carlos Cordero, alertó que “los tres meses de lluvia que se esperan podrían agudizar la situación al generar más criaderos [de mosquitos] por el agua que se queda acumulada”.

Jornada de fumigación

Los ciudadanos participaron este miércoles en una jornada de fumigación para combatir al mosquito aedeges aegypti, transmisor del dengue. Salieron de sus hogares cargando loros, perros, gatos y otras mascotas, para ponerlos a salvo del veneno, mientras los brigadistas fumigaban con máquinas de mano y luego cerraban las puertas para mantener el químico encerrado por unos minutos.

“Por favor abran sus puertas, estamos en emergencia por el dengue, el dengue sí mata”, exclamó con un megáfono Hernán Rodríguez, quien acompañó a los brigadistas en el barrio el Bosque, al pie del imponente cerro El Picacho, norte de Tegucigalpa.

“La gente está colaborando”, dijo satisfecho Walter Peralta, estudiante en servicio social de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional. Peralta explicó que el procedimiento para combatir el vector del dengue consiste en fumigar el interior de la viviendas para matar el insecto y depositar un producto llamado VTI en las pilas de recolección de agua para matar las larvas.

“Cada día tenemos más casos” de la enfermedad y la situación puede agravarse con las lluvias que están por venir en los próximos meses, añadió.

Simón Mendoza, de 84 años, se mostró pesimista ante las acciones del gobierno. Los brigadistas “solo vienen un ratito y se van. Aquí (al Bosque) tenían años de no venir”, se quejó. “A los tres días vuelve esa plaga. De nada sirve” la fumigación, añadió, al deplorar que “los hospitales públicos están lleno de enfermos, no solo del dengue sino de otras enfermedades”, aseguró.

Su esposa murió hace seis meses “por una enfermedad que ni se supo qué era porque en el (hospital del) Seguro Social no tenían medicinas para atenderla”.

Las principales acciones que emprenden las autoridades en el combate contra el dengue es la fumigación, la eliminación de criaderos en aguas estancadas y colocar el VTI en depósitos de almacenamiento de agua. Según el ministerio de Salud, 2010 fue el peor año de dengue, con 83 muertes.