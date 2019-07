Golpean y trasladan a celda de máxima seguridad al preso político “La Loba”, denuncian familiares

El preso político Edward Lacayo Rodríguez, conocido como “La Loba”, fue salvajemente golpeado por custodios del Sistema Penitenciario Nacional, en Tipitapa, y trasladado a un celda de máxima seguridad, denunció su madre Estela Rodríguez Zelaya.

Lacayo Rodríguez, originario de Monimbó, Masaya, se encontraba en la galería 5 de presos comunes pero este martes 2 de julio lo cambiaron a la celda 300, que se caracteriza por el reducido espacio y la falta de ventilación. Antes de su traslado, los custodios del penitenciario también le decomisaron sus alimentos y ropa.

De acuerdo a Rodríguez Zelaya, los funcionarios movieron de celda a su hijo por haber denunciado ante el Comité Internacional de Cruz Roja (CIRC) que los custodios enviaban a personas con enfermedades contagiosas a su celda.

“Él está en las peores condiciones. Lo tienen desnudo, le robaron la única ropa que tenía, le robaron sus zapatos, está flaco, le mandan todos los días hombres encapuchados a que se agarren (peleen) con él. Físicamente lo están matando y él me mandó a decir ‘mamá me van a matar’, y eso me está matando a mí”, declaró entre lágrimas Rodríguez Zelaya.

La madre del preso político afirmó que este martes uno de los reos comunes le informó del cambio de celda de su hijo.

Lacayo Rodríguez fue detenido el 15 de marzo en la comunidad El Ostional, en Rivas, y es acusado del delito de narcotráfico.

Estela Rodríguez, mamá de Edward Lacayo, conocido como “La Loba”, denunció que su hijo fue golpeado y trasladado a la celda de máxima seguridad 300, del Sistema Penitenciario Nacional. @laprensa pic.twitter.com/yzVlOLmwrg — Lidia López (@Lidia_LopezB) 3 de julio de 2019

Enfermo y con lesiones

Rodríguez Zelaya señaló que el viernes 28 de junio pudo ver a su hijo, quien está enfermo, decaído y con laceraciones en todo su cuerpo. “Ayer (martes) mandó a decir que lo quieren matar (los custodios) y se lo creo, yo lo quiero vivo. Ya es demasiado, pido justicia”.

“La Loba” padece de diabetes pero no recibe los medicamentos ni la atención médica, y más bien, declaró su progenitora.

“Yo estoy orgullosa de mi hijo, él es mi héroe de Monimbó, de Masaya”, concluyó entre sollozos.

