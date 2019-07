Se cae el combate de título de Alexander “Popeye” Mejía en Londres

Alexander “Popeye” Mejía sigue entrenando a pesar que su apoderado, Marcelo Sánchez, le comunicó de la cancelación del combate por título Internacional de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) que se realizaría el 20 de julio en Londres contra el prospecto cubano Neslan Machado. La razón: el apoderado de Popeye recibió una comunicación de la promotora MTK, la cual organiza el evento, aduciendo que el monarca Internacional de las 122 libras estaba lesionado y no sé daría el combate, al menos en este mes.

Popeye estaba en la recta final de su adiestramiento y uno de los motivos por el cual no se detiene es porque podría ser un truco y la función continúe. “Estas cosas son raras. Supuestamente se lesionó y quiere que hagamos la pelea en septiembre y ellos la quieren colocar en una de sus funciones y, es un combate, según dice que no puede ir de relleno, como es importante la quieren colocar de semiestelar. En agosto no tienen funciones, pero en septiembre si. También puede ser una estrategia, esta gente es bandida y a última hora pueden decir que va. Ya pregunté al organismo y todavía no se ha notificado. Me dicen que a veces lo hacen para que se baje el gas en la preparación”, explicó Sánchez.

“Ellos tienen información de Popeye. Lo escogieron porque lo vieron en Guatemala que no lució tan bien y está en una buena posición en el ranking, pero después de firmar el contrato y todo, hubo un sparring con unos cubanos que están en Nicaragua y que son de Latin Arm, al mejorcito de ellos Popeye le dio una paliza y es similar a Neslan Machado. Yo creo que hubo comunicación de eso y surgió la repentina lesión. Por lo pronto me resta esperar la nueva fecha”, concluyó Sánchez.

Con todo y que Popeye no es el campeón está ubicado en el sexto puesto de las 122 libras, mientras que Machado es el décimo cuarto. Mejía tenía hasta la forma en la cual iba a encarar al oponente y explicaba que nunca lo habían golpeado a los bajos constantemente y sin pausas. El cubano presentaba un récord de 16 triunfos sin reveses, entretanto el pinolero 13 victorias y solamente una derrota.