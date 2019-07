Duarte impresionó a Sánchez; Wilton y Vásquez jugaron lesionados

Cuando parecía que la ilusión del triunfo se había disipado, el rivense Víctor Duarte fue un constructor de emociones. En su primer turno al bate, con la presión encima de haber sustituido a Jilton Calderón, entró al cajón de bateó de forma agresiva. No dudó en hacerle swing al primer pitcheo y puso a todos los presentes en pie. La pelota aceleraba sin pausas, pero un gran fildeo del jardinero y, sobre todo, la mala suerte de estar en León, un estadio no apto para bateadores, provocó que la pelota no cruzara el cerco.

“La suerte no me acompañó. Como dicen popularmente: unos frijolitos más y ese batazo se va. Solo en este estadio no se pudo haber ido. Logré debutar y espero seguir ganando confianza”, indicó el muchacho cargado de expectativas en hacer el grado.

Lea además: Nicaragua desperdició oportunidad de sacudirse mala racha ante Cuba

El mánager Julio Sánchez estaba contento con lo que vio en este primer desafío y respondió sin problemas todas las interrogantes:

Sobre el partido: Quedé encantado del partido y queríamos ganar. Cada día el equipo se irá compactando más y los muchachos me dejaron entusiasmado. No logramos hacer las cosas en el momento oportuno. Todos jugaron. Mañana debe ser mejor para nosotros. El equipo nuestro siempre juega con muchas ganas.

¿Tocar con Ofilio Castro?: Uno no puede jugar un beisbol cobarde, sino agresivo. Ofilio ha demostrado ser un gran jugador y así como lo hice con Vásquez en el cuarto inning lo repetí con Castro.

La impresión de Wilton López: Wilton López lanzó lesionado. Él tuvo un problema cerca de la ingle cuando se estaba entrenando, fue un estirón y nos dijo: “lo siento no puedo seguir”, pero fue a lanzar con ese dolor e hizo un tremendo trabajo. El día de mañana lo verá el doctor. Si va a Lima será cómo él se sienta.

Lea también: El resultado de una pobre promoción: León no se desbordó ante Cuba

El caso de Vásquez: Wuilliams Vásquez está lesionado no está jugando de titular en el Bóer y no está al cien por ciento. Si no, estuviera jugando la primera base sin problemas. Por ese motivo metimos a Emanuel Meza a correr en la segunda.

Contento con Duarte: Para poder evaluar tenes que poner a jugar a la gente y vimos que tiene casta y coraje, el problema es la preinscripción y él no estaba en la lista, a ver si lo podemos incorporar. A mi me impresionó.

Benjamín Alegría: Nosotros lo venimos observando desde Colombia y en Sao Pablo cuando entró contra Canadá bateo bien. Es un muchacho de mucha consistencia y está para la Selección y se le dio la oportunidad y la supo aprovechar como Javier Robles.