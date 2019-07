Preso político excarcelado que fue baleado en Wiwilí, Nueva Segovia, quedará inválido

José Alejandro Martínez Vásquez, de 27 años, preso político excarcelado del régimen orteguista, quedará inválido después de recibir varios balazos de un paramilitar orteguista en Wiwilí, Nueva Segovia, la noche del jueves 11 de julio, según explicaron los médicos del caso a la madre de la víctima, Luz Marina Vásquez, quien pese a la mala noticia asegura que tiene fe en Dios para que su hijo camine.

El joven fue trasladado al Hospital Lenín Fonseca de Managua, la medianoche del viernes 12 de julio, y este sábado a las 9:00 de la mañana entró a cirugía para extraerle una bala de la cabeza. Sin embargo, el plomo que lo podría condenar a nunca más volver a caminar es otro que está alojado cerca de la columna vertebral, le explicaron los médicos a la madre del afectado.

“Los médicos me han atendido muy bien y me explicaron la situación de mi hijo, que no volverá a caminar, pero la última palabra la tiene Dios”, dijo esperanzada Vásquez.

Los hechos donde resultó herido Martínez sucedieron cerca de las 9:00 p.m., a una cuadra y media de la estación de Policía de ese municipio, donde está ubicada la vivienda del afectado; cuando este salió a buscar a su primo Ander Martínez, fue atacado a disparos sin mediar palabras por un presunto expolicía.

Esa misma noche fue internado en el hospital de Quilalí, Nueva Segovia, pero ante la gravedad lo trasladaron gracias a gestión de sus familiares en el Hospital San Juan de Dios de Estelí y luego hacia la capital, porque solo acá existe la especialidad de neurocirugía para extraerle la bala, explicó su progenitora.

Policía lo interrogó

Tomás Martínez, tío paterno del afectado relató que la Policía de Wiwilí llegó a interrogar a su sobrino cuando estaba internado en el hospital de Quilalí y este logró interponer la denuncia, y les dijo quién fue el que le disparó.

“Dijeron que ese hombre había desertado de la Policía y que se había llevado el arma, pero todos sabemos que anduvo de paramilitar, que ellos mismos lo armaron y que dos horas antes que le disparara a mi sobrino había estado cerca de la Policía. Si ellos sabían que les andaba el arma, por qué no lo arrestaron y le quitaron el arma. Nos quieren engañar”, dijo el adolorido tío.

“Fíjese que el muchacho ya no podrá caminar, se desgraciaron en su vida. Si los médicos sabían de su gravedad por qué lo querían trasladar hasta el domingo, se hubiera muerto”, cuestionó Martínez.

Preso ilegalmente

Según la madre del excarcelado, a pesar que su hijo estuvo preso casi nueve meses, en las mazmorras del Chipote y luego en el Sistema Penitenciario de Tipitapa, desde el 28 de junio de 2018, fecha en que fue secuestrado por la Policía Orteguista (PO), nunca fue puesto ante autoridad judicial.

Ahora Martínez se encuentra internado en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Lenín Fonseca, donde se recupera de la extracción de la bala de la cabeza.

Maldad sin límites

El asedio contra autoconvocados se mantiene en todos los departamentos del país. En Estelí y Managua. Las víctimas son Kevin Orlando López Arostegui, de la ciudad de Estelí, y Brayan Cruz Calderón.

La abogada Verónica Nieto, de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, dijo que a López Arostegui lo capturaron el pasado jueves 11 de julio y pretenden acusarlo de posesión de droga.