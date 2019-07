Periodistas Lucía Pineda y Miguel Mora ganan Premio Internacional a la Libertad de Prensa 2019

Los exreos políticos y periodistas Lucía Pineda Ubau y Miguel Mora fueron galardonados este martes con el Premio Internacional a la Libertad de Prensa 2019 que cada año entrega el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) en reconocimiento a la valentía de los hombres y mujeres de prensa en el mundo.

Pineda y Mora, jefa de prensa y propietario del canal de televisión 100% Noticias respectivamente, fueron apresados la noche del viernes 21 de diciembre de 2018 por agentes de la Policía Orteguista (PO) acusados de “incitar al odio”.

Ambos periodistas pasaron seis meses secuestrados por la dictadura orteguista en las mazmorras del Sistema Penitenciario Nacional, Jorge Navarro, conocido como La Modelo y la cárcel de mujeres La Esperanza, ambos en Tipitapa.

Los periodistas Patrícia Campos Mello, Neha Dixit y Maxence Melo Mubyazi, de Brasil, India y Tanzania respectivamente, también fueron galardonados con dicho premio “en medio de la erosión de la libertad de prensa en las democracias de todo el mundo”.

“Los periodistas han enfrentado hostigamiento en línea, amenazas físicas y legales, y encarcelamiento en su búsqueda de noticias”, asegura el CPJ a través de una nota de prensa.

Para Joel Simon, director ejecutivo del CPJ, los periodistas galardonados con este premio “representan lo mejor del periodismo, personas que han arriesgado sus vidas y su libertad para traernos la noticia. Mientras celebramos su valentía, lamentamos que sea necesario”.

Simon además lamentó que el periodismo independiente en el mundo esté amenazado “por autoritarios populistas que desdeñan y desprecian el trabajo de la prensa independiente. Esto es cierto en los países representados por nuestros homenajeados y muchos otros”.

El premio está acompañado de una cena benéfica en homenaje a los periodistas galardonados y se realizará en Nueva York, Estados Unidos, el próximo jueves 21 de noviembre.

Recientemente, Pineda también fue galardonada con el premio internacional Coraje en Periodismo 2019 que entrega la Fundación Internacional de Mujeres Periodistas (IWMF, por sus siglas en inglés).

And the winners of the 2019 International Press Freedom Awards are…

Patrícia Campos Mello (@camposmello), @folha

Neha Dixit (@nehadixit123)

Lucía Pineda Ubau and Miguel Mora (@LuciaPinedaU, @MiguelCanal15), @100noticiasni

Maxence Melo Mubyazi (@macdemelo), @JamiiForums#IPFA pic.twitter.com/ahE7Ml4jTy

— Committee to Protect Journalists (@pressfreedom) 16 de julio de 2019