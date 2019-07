Monseñor Rolando Álvarez denuncia la presencia de hombres armados en Terrabona, Matagalpa

Temiendo posibles agresiones al obispo de la Diócesis de Matagalpa, monseñor Rolando José Álvarez Lagos, pobladores de distintas comunidades del municipio de Terrabona, protegieron masivamente la salida del jerarca católico de la comunidad La Joya, adonde había llegado en visita pastoral este miércoles 17 de julio.

La acción de la multitud generó distintas especulaciones sobre la seguridad de monseñor Álvarez, uno de los miembros de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN), que ha recibido más ataques de parte del orteguismo, particularmente desde que estalló la crisis sociopolítica en el país en abril del año pasado.

Monseñor Álvarez estuvo el miércoles en la comunidad La Joya, donde además de presidir una misa, también se reunió con los líderes pastorales de la zona. Al final de la tarde, cuando se disponía a regresar a Matagalpa, le advirtieron sobre la presencia de unos armados que estaban “escondidos detrás de los árboles a los dos lados” de la carretera hacia la cabecera municipal de Terrabona.

“Aun así estaba dispuesto a continuar adelante, pero ante la insistencia de los campesinos de que querían acompañarme porque ellos miraban un peligro, un riesgo inminente, pues quise dejar que lo hicieran y efectivamente toda la comunidad se vino custodiando a mi persona y a todo el equipo de trabajo que me acompaña”, relató este jueves el obispo en una rueda de prensa.

“Hombres que andaban vestidos del típico pinto militar”

Agregó que “pude ver con mis propios ojos cómo ante la multitud de fieles que venían acompañándome y que se encontraban muy molestos y enardecidos por sentirse lastimados en su dignidad, con sus manos limpias y su propia humanidad prácticamente se enfrentaron a estos hombres que andaban vestidos del típico pinto militar, con fuerte armamento de AK-47 y apertrechados hasta los dientes de municiones y, ante la valentía del campesinado… (los armados) se desplazaron prácticamente huyendo de los campesinos y comenzaron a subir el cerrito que rodea la comunidad de La Joya”.

El obispo dijo que no pudo distinguir si los armados eran soldados del Ejército, una entidad que, según los habitantes del lugar, nunca han tenido presencia en la zona.

“Es una enorme y gravísima irresponsabilidad del grupo o escuadra que haya cometido semejante hecho, la enorme y gravísima irresponsabilidad que veo es en las consecuencias funestas que esto podría haber tenido, no con mi persona, sino con la población, con la gente, porque eran decenas, era una multitud de personas que estaban indignadas, heridas, molestas…”, dijo monseñor Álvarez.

El jerarca católico aseguró que continuará con sus labores y giras pastorales en la Diócesis, porque “pase lo que suceda yo nunca me he sentido amenazado ni amedrentado (…) y bueno el pueblo a uno le enseña también a no tener miedo, si el pueblo no tiene miedo, cómo vamos a tener miedo nosotros, el miedo paraliza, el miedo no es buen consejero, el pueblo ya no tiene miedo, perdió el miedo, y los nicaragüenses no debemos tener miedo”.