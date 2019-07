Daniel Ortega cierra la puerta del diálogo y dice que se está preparando para las elecciones de 2021

El dictador Daniel Ortega cerró la puerta del diálogo, según dejó entrever en el discurso pronunciado este viernes, en la conmemoración del 40 aniversario del 19 de julio, y reiteró su rechazo a la demanda de los opositores de realizar las elecciones presidenciales antes de 2021, cuando termina su tercer período presidencial consecutivo.

Ortega dijo que la única solución para el desarrollo económico y social del país es el diálogo con el pueblo trabajador, en momentos que la comunidad internacional y la oposición política del país, esperaba una respuesta al llamado de reanudar las negociaciones para buscar una salida a la crisis que vive el país desde el 18 de abril de 2018.

“¿El diálogo con quién? Con los campesinos, con los obreros, con los pequeños empresarios, con los artesanos, con los productores pequeños, medianos y grandes; con todos aquellos que estén dispuestos a trabajar por la paz y por la producción económica y social en este país. Ese es el único diálogo que tiene sentido, el único diálogo que tiene cabida en las circunstancias históricas que vive Nicaragua”, dijo Ortega.

Aunque Ortega no permitirá un adelanto de elecciones, sí dijo que permitirá las reformas electorales. “En el 2021 vendrán las elecciones. Y nosotros ya estamos preparados para ganar esas elecciones, y se harán las reformas, los ajustes que sean necesarios dentro del marco de la ley, dentro del marco de la Constitución, reformas a la ley electoral. ¿Para qué? Para que aquí nadie venga a quejarse después, que les robamos las elecciones”, agregó el dictador.

El diálogo entre la organización opositora Alianza Cívica y los representantes del régimen, fue suspendido en marzo pasado, debido al incumplimiento de Ortega de los acuerdos firmados, entre estos la ratificación de las garantías ciudadanas, la libre manifestación, movilización, reunión y derecho a la protesta. La Policía Orteguista ha mantenido sin tregua la represión, detención, agresión, acoso y persecución de los opositores.

El opositor miembro de la Alianza Cívica, Juan Sebastián Chamorro, manifestó ayer en su cuenta de Twitter que Ortega una vez más comete un error histórico.

Queda en evidencia la intransigencia de Ortega, a pesar del llamado internacional y el deseo de las amplias mayorías de este país que deseamos una salida pronta a la crisis. Otra vez más, como en 1990, en la misma plaza se envalentona y comete un error histórico. — Juan Sebastián Chamorro (@Jschamorrog) 20 de julio de 2019

Este año, la pareja de dictadores que dirige Nicaragua, Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, convirtieron la conmemoración del 19 de julio en un culto evangélico, con pastores y reverendos extranjeros, exclamando eufóricos sermones de reconciliación, pero también con sacerdotes católicos que pidieron el retiro de las sanciones de Estados Unidos.

La actividad del 19 de juilo comenzó con las palabras de la primera dama y cogobernante Rosario Murillo, quien como siempre no escatimó en metáforas, alusiones cristianas, religiosas, divinas, amor, paz y un sinnúmero de redundancias ante un pueblo que sigue siendo el segundo país más pobre de la región, con más desempleo que hace dos años.

“Esta es la fiesta del amor, la esperanza, fraternidad, la fe, la reconciliación, encuentro, los valores, la paz”, dijo en una de sus siete intervenciones como maestra de ceremonia del acto.

Revista a funcionarios

Cuando llegó la hora de pasar revista a los funcionarios presentes, los primeros saludos fueron para las instituciones armadas, el Ejército y la Policía Orteguista (PO), ambos señalados por los críticos y opositores de ser cómplice y ejecutor de la matanza y represión contra las protesta civiles, que según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha dejado más de 325 muertos.

Murillo saludó a su consuegro y jefe de la Policía, Francisco Díaz, personaje sancionado por Estados Unidos y Canadá, por violador de los derechos humanos de los nicaragüenses. También mencionó al comisionado Ramón Avellán, un personaje repudiado por dirigir la masacre del pueblo indígena de Monimbó, Masaya, durante los meses más cruentos de la crisis que vive el país desde el 18 de abril de 2018.

“Saludamos con amor y reconocimiento a todos los oficiales y soldados de nuestro Ejército que cuidan, con dedicación, velan la soberanía nacional de nuestra Nicaragua. Y nuestra Policía Nacional. Saludamos a nuestra Policía Nacional, a su jefatura: primer comisionado Francisco Díaz Madriz, a los comisionados generales Adolfo Marenco y Ramón Avellán, que conforman esa jefatura, y a todos los comisionados y mayores, a todos los policías que custodian la alegría y la vida segura de nuestro pueblo”, dijo Murillo.

Murillo luego saludó al sancionado presidente sin funciones de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras; a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Alba Luz Ramos, y “a todas las autoridades” del Consejo Supremo Electoral (CSE).

Al momento de saludar al cuerpo diplomático, la primera dama hizo una particular mención del Nuncio Apostólico, Waldemar Stanislaw Sommertag, quien, sin embargo, no se alcanzó a ver entre los presentes y si estaba, no fue enfocado por las cámaras de televisión. Los que sí sobresalieron en el evento, en primera fila, fueron monseñor Eddy Montenegro y monseñor Bismarck Carballo.

También se le dio la palabra en el acto al padre Antonio Castro, párroco de la iglesia La Merced. El padre Castro pidió al reverendo estadounidense, Ralph Drollinger (invitado especial de Ortega), que interceda ante su gobierno para que quiten las sanciones impuestas por el gobierno de Donald Trump.

Ni un presidente extranjero presente

Ningún presidente extranjero participó este año en la celebración del 40 aniversario del triunfo de la revolución sandinista. Sin embargo, en la actividad partidaria se intentó destacar la presencia del presidente de Osetia del Sur, Anatoli Bibilov, un país separatista que solo es reconocido por cuatro países en todo el mundo, entre estos Nicaragua, Rusia y Venezuela. Los grandes aliados de Ortega en la región, Venezuela y Cuba, enviaron a sus vicepresidentes, Delcy Rodríguez y Salvador Valdés Mesa, respectivamente.

Otro ausente fue el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. Tampoco el ahora expresidente salvadoreño Salvador Sánchez Ceren, llegó a acompañar a su exhomólogo; ni los expresidentes Manuel Zelaya y Vinicio Cerezo, de Honduras y Guatemala, respectivamente. La líder indígena guatemalteca Rigoberta Menchú fue otra de las ausentes este año.

Por su parte, la subsecretaria de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Kimberly Breier, a través de Twitter reiteró el respaldo de Estados Unidos hacia el pueblo nicaragüense.

“Mientras (Daniel) Ortega festeja el 40 aniversario de su ascenso inicial al poder, los ciudadanos de Nicaragua no olvidarán su represión brutal desde abril 2018. EE.UU. está del lado de los nicaragüenses en su valiente lucha por recuperar la democracia”, escribió.